Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesi\'ni ziyaret etti

Ekonomi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49,25'lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri yükselmişti. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını işaret etti.

BAKAN KOCA'NIN VATANDAŞLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Vatandaşlar ise umutlu bekleyişini tüm bunlara rağmen sürdürürken Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında geçen diyalog gündem oldu. Bakan Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi.

"ANKARA'DAKİ FİYATLAR İSTANBUL'DAN DAHA UCUZ"

Hastanede tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet edip durumlarını soran Koca, hastane hakkında da bilgi aldı. Daha sonra Balcı ile Sağduyu Caddesi'ndeki dükkanları gezen Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı. Koca, fiyatları sorup İstanbul'daki fiyatlarla karşılaştırdı, Ankara'nın daha ucuz olduğunu söyledi.

EMEKLİ VATANDAŞTAN KOCA'YA ZOR SORU

Sağlık Bakanı Koca, bir iş hanında, "Emeklilerin durumu ne olacak?" diye soran kişiye, "En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi Reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız.' dedi.

"BUGÜNE KADAR SÖZ VERİP YAPMADIĞI BİR ŞEY OLMADI"

Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı" yanıtını verdi. Bazı vatandaşlar da Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi durumda bulunduğunu, şehir hastanelerinin son derece konforlu olduğunu ifade etti.