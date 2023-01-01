Bakan Muş'un uyarıda bulunduğu ŞOK Marketler, bin farklı ürününde fiyatlarını sabitledi - Son Dakika
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Bakan Muş'un uyarıda bulunduğu ŞOK Marketler, bin farklı ürününde fiyatlarını sabitledi

01.01.2023 15:58

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz günlerde etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu 4 ulusal zincir marketten biri olan ŞOK Marketler, ocak ayında bin ürününün fiyatlarını sabitledi. CEO Uğur Demirel, "Düşük fiyat politikamızı, ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

KARAR BAKAN MUŞ'UN UYARISININ ARDINDAN GELDİ

Bakan Muş'un uyarı toplantısının ardından ŞOK Marketler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

"FİYATLARIN YÜKSELDİĞİ ZORLU BİR YIL GERİDE KALDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CEO Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti; "Biz de ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.

CEO Uğur Demirel.

"ENFLASYONUN BASKILANMASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ"

Güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Suleyman özdemir: He he sabitledi yerel bir markette aynı cay 65 tl a101 de 78 tl iyi sabitlemisler hemde cıkmamak üzere Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş'un uyarıda bulunduğu ŞOK Marketler, bin farklı ürününde fiyatlarını sabitledi - Son Dakika

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