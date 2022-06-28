Türkiye'nin son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin hayat pahalılığı olduğu tüm kesimler tarafından artık kabul edilirken, çözüm üretmek adına neredeyse her gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor.
Vatandaşların yükselen tepkileri sonrasında Kabine'de değişiklik yapılacağına dair iddialar da kamuoyunda sık sık yer almayı sürdürürken, ortaya atılan son iddia ise ekonomi alanında olmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınarak yerine başka bir ismin getirileceği dedikodusu kulaktan kulağa dolanırken, Bloomberg son döneme damga vuran iddiayı bakanın kendisine yöneltti.
Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine iddiaları esprili dille yalanlarken, "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati'den 'Görevden alınacak' iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu - Son Dakika