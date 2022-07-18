Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor - Son Dakika
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Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor

18.07.2022 12:26

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arka arkaya zamların yaşandığı akaryakıt fiyatları hakkında açıklama yaptı. Küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirten Bakan Nebati, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşın gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Ukrayna'da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

"DÜŞÜŞ İVMESİNİN GÖZ ARDI EDİLMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili umutlandıran sözler: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"BENZİN FİYATLARI YÜZDE 13, MOTORİN YÜZDE 15, LPG YÜZDE 11 DÜŞTÜ"

Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.

"AKARYAKIT FİYATLARINDA İLAVE DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR"

Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.

96 KURUŞLUK İNDİRİM YOLDA

Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez büyük bir indirim yolda. 19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor - Son Dakika


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