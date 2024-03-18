Bakan Şimşek, Denizli'de İş Dünyasıyla Buluştu

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Bakan Şimşek, iş dünyasıyla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek:
" Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi her türlü desteği vermek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz"
DENİZLİ - Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önce vatandaşlarla iftar yaptı ardından iş dünyasıyla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dize ziyaret kapsamında Denizli'ye geldi. Kentte ilk olarak Valilik ziyareti gerçekleştiren Bakan Şimşek, ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Sevindik Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasına konuk olan Bakan Şimşek burada vatandaşlarla iftar yaptı. Protokol için ayrılan kısma oturmayan Bakan Şimşek'in vatandaşların yanına masa kurdurarak iftar yapması dikkatlerden kaçmadı.
İftarın ardından konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Manevi boyutta en üst kısma çıktığımız ay. İşte o yardımlaşma bir araya gelme, tanış olma ve herkesi selamlama noktasında bugüne kadar sizlerle birlikte yürüdük. Burada esas olan gönül sofrasında komşularımızla, vatandaşlarımızla buluşmaktır. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en fazla büyüme motorlarından birisi olacak"
İftar yemeğinde vatandaşlara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Denizli gerçekten üreten bir şehir. Gelişmiş bir sanayi, ticaret ve turizm üssü. Değerli başkanımızın hizmet ve eser siyasetine yakından hepimiz şahidiz. Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için Ankara'dan her türlü desteği vermek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en fazla büyüme motorlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.
İftar yemeğinin ardından Bakan Şimşek Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez'inde iş dünyası ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, iş dünyası temsilcileri, kamu ve özel sektör banka yöneticileri katıldı. Toplantıda iş dünyasının beklentileri konuşuldu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de vatandaşlarla iftar yaparak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Şimşek, Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
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