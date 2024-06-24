Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 4 saat 15 dakikalık ekonomi zirvesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücretin artırılması yönünde izlenim göremediğini söyledi. Karatepe, "Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." dedi.

24.06.2024 17:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi. Karatepe, "Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." dedi.

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim edinmedim

CHP'Lİ KARATEPE BAKAN ŞİMŞEK'LE GÖRÜŞTÜ

CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. 4 saat 15 dakika süren zirvenin ana gündem maddeleri asgari ücret, emekli maaşı, tarımsal destek, vergide adalet oldu.

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim edinmedim

"ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILACAĞI KONUSUNDA BİR İZLENİM EDİNEMEDİM"

Karatepe söz konusu 4 ana başlık üzerinden taleplerini Bakan Şimşek'e ilettiklerini belirtti. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Karatepe, asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi. Karatepe, "Ben asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." diye konuştu.

Bakan Şimşek\'le görüşen CHP\'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gursel kalen: Bir ülkede askeri ücret artarsa her şeye zam gelir. Yapacakları iş zamları durdurmak ekonomiyi düzeltmek. 7 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Haaa-diiii canımmm 3 2 Yanıtla

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