Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız

10.08.2023 14:40

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Moody's'in Türkiye ile ilgili ''Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti.'' değerlendirmesini yapmasına ilk tepki geldi. Şimşek, ''Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.'' dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle ilgili ilk değerlendirmesini yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası normlara uygun politikalar yürütmeye devam edeceklerini ve bunun kredi notuna da yansıyacağına inandıklarını söyledi.

"FİNANSAL İSTİKRARA SAĞLAMAK İÇİN..."

Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız

MOODY'S'İN TÜRKİYE RAPORU

Moody's'in Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda oldukça olumlu ifadeler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atamasının ortodoks politikalara dönüşün sinyallerini verdiği vurgulanan analizde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına da önceki hükümetlerde Kalkınma Bakanlığı yapmış ve ortodoks ekonomi politikalarını desteklediği bilinen Cevdet Yılmaz'ın atandığı anımsatıldı.

Analizde, geçen ay sonunda da TCMB Başkan yardımcılıklarına ortodoks görüşlere sahip atamalar yapıldığına değinilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti."

"KREDİ NOTU YÜKSELEBİLİR"

Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

YORUMLAR
500

Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:52 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:51 Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı
14:44 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:39 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Belediye başkanı anlattı: Birçok ünlü sahne alacak
14:36 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:35 Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız
14:26 Bakan Şimşek'ten Moody's'in ezber bozan Türkiye raporuna ilk tepki: Kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz
14:23 Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin işine son verildi
14:14 Bu karenin bedeli çok ağır oldu! Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan personel işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 15:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement