Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle ilgili ilk değerlendirmesini yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası normlara uygun politikalar yürütmeye devam edeceklerini ve bunun kredi notuna da yansıyacağına inandıklarını söyledi.

"FİNANSAL İSTİKRARA SAĞLAMAK İÇİN..."

Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MOODY'S'İN TÜRKİYE RAPORU

Moody's'in Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda oldukça olumlu ifadeler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atamasının ortodoks politikalara dönüşün sinyallerini verdiği vurgulanan analizde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına da önceki hükümetlerde Kalkınma Bakanlığı yapmış ve ortodoks ekonomi politikalarını desteklediği bilinen Cevdet Yılmaz'ın atandığı anımsatıldı.

Analizde, geçen ay sonunda da TCMB Başkan yardımcılıklarına ortodoks görüşlere sahip atamalar yapıldığına değinilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti."

"KREDİ NOTU YÜKSELEBİLİR"

Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.