Bakan Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini belirterek, "Denizin altından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, 'yapılamaz' denen Marmaray'ı yaptık. 'Patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Denizin altından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, 'yapılamaz' denen Marmaray'ı yaptık. 'Patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu." diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara'yı otoyollar ve demir yoluyla diğer şehirlere bağladıklarına işaret ederek, "Demir yoluyla Sivas'a yeni bağladık. İstanbul, Konya, Karaman'a bağladık. Şimdi sırada İzmir var. Sırada Kırıkkale'den Samsun'a gidecek yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara için Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Tandoğan- Keçiören, AKM-Gar-Kızılay metrolarını yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunları yaptık, yaptık da ne oldu? Şimdi son gelişmelere göre zannediyorum ki biz şöyle bir karar alacağız. Bizim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Niye? Çünkü yol yaparak trafik çözülmez! Metro yaparak işte insanlar taşınmaz! ya arkadaş yani ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptık da trafiği çözdük? Yayalaştırma yaptık da mı trafiği çözdük? Hani ne yaptık? 6 yılda 6 santimetre metro mu yaptınız Allah aşkına? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim. O zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir iş kalmadı demektir. Biz o zaman hani bırakalım işimizi rahat edelim. ya böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz."

Uraloğlu, ülkedeki havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, dünyada 131 ülke ve 348 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O zaman hava alanlarını yapmayalım, zaten taşımaya da gerek yok. 2002 yılında sadece 34 milyon seyahat eden insan vardı. Geçen seneyi hava yollarında 213 milyonla tamamladık. Bu sene 230 milyonu aşacağız. Şimdi biz böyle düşünerek ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Yani bu mantıkla nereye kadar gideriz. Ama hani yalancının mumu yatsıya kadar gider derler. Onun için bir yere kadar gidecek, vatandaşımız da bu anlamda gerekli feraseti gösterecektir. Bir suya gireceğiniz zaman önce suyun bir derinliğini ölçersiniz, tartarsınız. Ne kadardır derinliği, hesap edersiniz. Bu CHP'liler hiçbir hesap yapmadan kafa üstü atlıyor ve kuma çakılıyor. Bu da örneklerinden bir tanesidir bunun."