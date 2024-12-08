Bakan Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini belirterek, "Denizin altından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, 'yapılamaz' denen...

08.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini belirterek, "Denizin altından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, 'yapılamaz' denen Marmaray'ı yaptık. 'Patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Denizin altından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, 'yapılamaz' denen Marmaray'ı yaptık. 'Patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu." diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara'yı otoyollar ve demir yoluyla diğer şehirlere bağladıklarına işaret ederek, "Demir yoluyla Sivas'a yeni bağladık. İstanbul, Konya, Karaman'a bağladık. Şimdi sırada İzmir var. Sırada Kırıkkale'den Samsun'a gidecek yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara için Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Tandoğan- Keçiören, AKM-Gar-Kızılay metrolarını yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunları yaptık, yaptık da ne oldu? Şimdi son gelişmelere göre zannediyorum ki biz şöyle bir karar alacağız. Bizim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Niye? Çünkü yol yaparak trafik çözülmez! Metro yaparak işte insanlar taşınmaz! ya arkadaş yani ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptık da trafiği çözdük? Yayalaştırma yaptık da mı trafiği çözdük? Hani ne yaptık? 6 yılda 6 santimetre metro mu yaptınız Allah aşkına? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim. O zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir iş kalmadı demektir. Biz o zaman hani bırakalım işimizi rahat edelim. ya böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz."

Uraloğlu, ülkedeki havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, dünyada 131 ülke ve 348 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O zaman hava alanlarını yapmayalım, zaten taşımaya da gerek yok. 2002 yılında sadece 34 milyon seyahat eden insan vardı. Geçen seneyi hava yollarında 213 milyonla tamamladık. Bu sene 230 milyonu aşacağız. Şimdi biz böyle düşünerek ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Yani bu mantıkla nereye kadar gideriz. Ama hani yalancının mumu yatsıya kadar gider derler. Onun için bir yere kadar gidecek, vatandaşımız da bu anlamda gerekli feraseti gösterecektir. Bir suya gireceğiniz zaman önce suyun bir derinliğini ölçersiniz, tartarsınız. Ne kadardır derinliği, hesap edersiniz. Bu CHP'liler hiçbir hesap yapmadan kafa üstü atlıyor ve kuma çakılıyor. Bu da örneklerinden bir tanesidir bunun."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli, Osman Gazi, AK Parti, Türkiye, Çankaya, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:35:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.