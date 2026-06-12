Bakan Uraloğlu: Ulaştırma koridorları ticaret için hayati - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Ulaştırma koridorları ticaret için hayati

Bakan Uraloğlu: Ulaştırma koridorları ticaret için hayati
12.06.2026 15:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, DEİK forumunda güçlü ulaştırma koridorları ve dayanıklı altyapıların ticaretin sürdürülebilirliği için önemini vurguladı. Türkiye'nin 355 milyar dolarlık yatırım yaptığını, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerle alternatif rotalar geliştirdiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işbirliği ve ticaretin sürdürülebilirliği için güçlü ulaştırma koridorları, bağlantısallık ve dayanıklı altyapıların hayati önem taşıdığını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı.

Forumun "Ulaşım Ağlarının Güçlendirilmesi: Altyapı, Lojistik ve Yatırım Alanlarında İşbirliği" temalı panelinde konuşan Uraloğlu, işbirliği ve ticaretin sürdürülebilirliği için ulaştırma koridorlarının alternatifleriyle birlikte geliştirilmesi, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve dayanıklı altyapıların oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin doğu-batı ekseninde Orta Koridor'un en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Ticaret bugün Uzak Doğu'dan Avrupa'nın en batısına kadar devam ediyor. Uzak Doğu'dan çıkan bir yükün 14 günden 45 güne kadar süren rotaları var. Bu noktada, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail/ABD-İran Savaşı gibi etrafımızdaki savaşlar, bu koridorların sağlam bir şekilde alternatiflerinin geliştirilmesi gerektiği noktasında hepimiz için önemli uyarıları beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Bu nedenle Türkiye'nin Orta Koridor'a büyük ölçekli yatırımlar yaptığını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan çok stratejik bir noktadayız. Dolayısıyla bu geçiş noktalarını her geçen gün birazcık daha artırıyoruz. Örneğin, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yaklaşık 120 kilometrelik demir yolu hattı için Dünya Bankası'nın liderliğindeki 6 uluslararası kuruluştan 6 milyar 750 milyon dolarlık kredi temin ettik. Bunun yapım çalışmalarına bu sene başlayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Yine Körfez bölgesinden gelen Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıyoruz. Bu bahsedilen koridoru biz bugün bitirmiş olsaydık, Irak'tan gelen yükler için Hürmüz Boğazı bu kadar çok dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Bunu yaptığımızda bir alternatif koridoru da hayata geçirmiş olacağız."

"Ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik"

Uraloğlu, güçlü ulaştırma koridorları, bağlantısallık ve dayanıklı altyapılar için Türkiye'nin ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların önemine değindi.

Hayata geçirilen projelerin ekonomik büyüme ve istihdama da katkı sunduğunu ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bunun 10 yılda ülke ekonomisine 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağını hesaplıyoruz. Yılda 1 milyon 200 bin insanın da istihdamına bu vesileyle katkı sağlamış oluyoruz. Bu bahsettiğim dönemde çift platformlu bölünmüş yol uzunluklarımızı 6 bin 101 kilometreden 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yine aynı şekilde havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Demir yolu ağımızı 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye çıkardık. Yüksek hızlı demir yolu işleten ülkelerden biri olarak bunu 2028'de 17 bin kilometreye çıkaracağız. Bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Kuzey Makedonya'nın demir yolu altyapı kuruluşu arasında bir işbirliği anlaşmasını Şubat 2026'da imzaladık. Bu da karşılıklı işbirliğinin gelişmesine ciddi katkı sağlayacaktır."

Hava yolu taşımacılığında Türkiye'nin 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştiren bir ağa sahip olduğunu belirten Uraloğlu, bu sayede Türkiye'nin Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını ifade etti.

"Halihazırda 42 milyon 5G kullanan abonemiz var"

Uraloğlu, ulaştırmadan iletişime uzanan geniş bir yelpazede teknoloji yatırımlarına özel önem verdiklerini vurguladı.

Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, bir taraftan da üreten ülke olma gayretinde olduklarını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji noktasında 5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştırdık. Halihazırda 42 milyon 5G kullanan abonemiz var. Yine uydu-uzay noktasında dünyada 11 ülke arasında bulunuyoruz. Kendi uydumuzu ürettik, uzaya gönderdik. Şimdi yenilerini de üretmeye devam ediyoruz. Teknolojiyi kullanan ve bir taraftan da üreten ülke olma gayreti içerisindeyiz. Akıllı ulaşım sistemlerini ülkemizde geliştiriyoruz. Deneme kesimleri yaptık, özellikle bulunduğumuz İstanbul'da. Haritada gördüğünüz bir deneme kesimi yaptık. Seyahatiniz sırasında, yolda bir çalışma, buzlanma, bozulma, kaza var mı, arkanızdan gelen bir güvenlik aracı, ambulans, polis var mı, bunları haritada görebiliyoruz. Bu teknolojiyi ülkemizin genelinde de yaygınlaştırma gayreti içerisinde olacağız."

Uraloğlu, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki köklü ilişkilerin iş birliği mekanizmalarıyla daha da güçlendiğini, işbirliği noktasında Türk müteahhit ve mühendislerine güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk müteahhit ve mühendislerinin hızlı ve kaliteli işler yaptığını ifade eden Uraloğlu, "Eğer çözüm ortaklarımız, işbirliği yaptığımız ülkeler hızlı iş yapmak istiyorlarsa, Türk müteahhitleri ve mühendisleri onları mahcup etmeyeceklerdir. Dünyadaki 250 büyük müteahhitlik firması arasında 50'ye yakın Türk firmasının olduğunu, büyük projeleri yöneten 8 büyük Türk teknik müşavirlik firmasının bulunduğunu da özellikle belirtmek isterim." diye sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Makedonya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu: Ulaştırma koridorları ticaret için hayati - Son Dakika

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