Bakan Varank, İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi açılışında konuştu (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nde sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarları ile tasarımların doğruluğu test edilecek. Kullanıcı deneyimi laboratuvarında üretilen prototiplerin nihai kullanıcı ile etkileşimi sağlanmış olacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına, düşüncelerine, duygularına ve rutinlerine göre prototipler test edilip daha sonra seri üretim aşamasına geçebilecek." dedi.

Bakan Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi açılış törenine katıldı. Konuşmasına Amasra'da maden ocağında yaşanan patlamayı anımsatarak başlayan Varank, olaydan yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"İçimiz buruk. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum." diyen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olayın duyulduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Bakan arkadaşlarımız Bartın'a giderek çalışmaları yakından takip ettiler, ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da programlarını iptal etti, bugün Bartın'a geçti, çalışmaları bizzat yerinde kontrol etti.

Arama kurtarma başta olmak üzere, patlamayla ilgili bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma zaten başlatıldı, tüm boyutlarıyla devam ediyor. Bu kazada ihmali bulunan kusuru bulunan sorumluluğu olan varsa da cezasını çekecektir. Temennimiz ve tüm çabamız can kaybının daha fazla artmaması. Rabbim inşallah bir daha böyle kazalarla, üzücü olaylarla bizleri imtihan etmesin."

"İmalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde en az 50'ye çıkaracağız"

Varank, son zamanlarda, Türkiye- Avrupa Birliği mali iş birliği süreci kapsamında başlatılan Rekabetçi Sektörler Programı vesilesiyle sık sık kamuoyunun karşısına çıktıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu programdan en yüksek faydayı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar bize ayrılan fonları layıkıyla kullanarak, kaliteli işler yaparak iyi performans sergilediğimize inanıyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda genomik araştırmalarından biyorafineriye, deri işleme tesisinden gıda inovasyon merkezine kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Bütçeleri 260 milyon avroyu geçen 42 proje de halihazırda devam ediyor.

Rekabetçi Sektörler Programı adına böylesine başarılı ve bereketli bir dönemden geçerken, devam eden projelerin de en güzel şekilde sonuçlanacağından hiç şüphem yok. Türkiye, son dönemde ihracatta kırılmadık rekor bırakmadı. Her ay bir önceki dönemin rekoru aşılıyor. 12 aylık ihracatımız 252 milyar doların üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce yola çıktığımızda bu rakam 36 milyar dolardı. Ancak burada madalyonun diğer tarafını da konuşmamız lazım. Yüksek teknolojili ürün ihracatında güzel gelişmeler olsa da istediğimiz noktaya hala gelemedik. Bizim Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde belirlediğimiz bir hedefimiz var. İmalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde en az 50'ye çıkaracağız."

Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Ar-Ge ve inovasyona önemli yatırımlar yapıldığını anımsatarak, rekabetçilik kapasitesini artıracak önemli unsurlardan olan tasarım ve endüstriyel tasarım ayağını hiçbir zaman göz ardı etmediklerini söyledi.

"Devlet destekli tasarım merkezleri sayısı 317'ye ulaştı"

Türkiye'de 2000'li yıllara kadar Ar-Ge ve tasarım politikaları anlamında gerekli adımların atılmadığını, bu alanın hep ihmal edildiğini hatırlatan Varank, "Biz iktidara geldikten sonra devlet politikalarında bu alanlara yönelik farkındalık arttı. 2009 yılında Bakanlığımız önderliğinde Türk Tasarım Danışma Konseyi'ni kurduk. Konsey bünyesinde tasarım strateji belgeleri hazırlayarak, başarılı bir şekilde uyguladık. Bu minvalde 2023-2025 yıllarını kapsayacak yeni tasarım stratejisini hazırlamak amacıyla şu anda çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Varank, önümüzdeki günlerde Bilişim Vadisi ev sahipliğinde tasarımla ilgili tüm kesimleri bir araya getirecek bir çalıştay yapmayı planladıklarını belirterek, bu politikalar ve stratejilerin somut çıktıları da ortaya koyduğunu dile getirdi.

Devlet destekli tasarım merkezleri sayısının 2016 yılında 6 olduğunu bugün itibarıyla 317'ye ulaştığını bildiren Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu merkezlerde 7 bin 500'e yakın tasarımcı istihdam ediliyor. Tamamlanan proje sayısı 10 bini aştı. Daha geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenme Merkezi kurduk. Bu merkezde, ülkemizde yer alan birbirinden kıymetli sanatçı ve tasarımcılar, gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor, önemli iş birlikleri yapıyoruz. Bu manada İSO'yu da kümelenmemizin içinde görmek isteriz. Orada çok güzel işlere imza atıyoruz, örneğin elektrikli ve tam otonom bir uçan araba projesi olan AirCar, endüstriyel tasarımını Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdi.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında tasarım, inovasyonu destekleyen, onların önünü açan nitelikli altyapıları ülkemizin dört bir tarafına kazandırmış bulunuyoruz. Ülkemiz sanayisinin ve yenilik ekosisteminin tasarım ve prototipleme yeteneklerinin arttırılmasına yönelik bugüne kadar toplam bütçesi 42 milyon avro olan 8 tane projeyi başarıyla tamamladık."

"Tasarım firmaları ve tasarımcılar, yeteneklerini artırmak için, İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi altyapısından faydalanabilecek"

Bakan Varank, İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün Avrupa Birliği ile birlikte desteklediğimiz yaklaşık 80 milyon lira bütçeli İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışı için bir aradayız. Bu merkez ile endüstriyel tasarım yapmayı kolaylaştıracak çok nitelikli bir altyapıyı şehrimize kazandırmış oluyoruz. Tasarım firmaları ve tasarımcılar, yeteneklerini artırmak için bu merkezin altyapısından faydalanabilecek. Endüstriyel tasarımcılar ve KOBİ'ler fikri mülkiyet hakları konusunda desteklenecek. Merkezden tasarım hizmeti almak isteyen firmalar, talep edilen hizmeti verebilecek tasarım firmaları ve tasarımcılara yönlendirilerek eşleştirme hizmeti de verilecek. Burada öncelikle sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarları ile tasarımların doğruluğu test edilecek.

Sonrasında 3D yazıcılar, CNC tezgahlar, ölçüm ve montaj araçları gibi teknolojik ekipmanların bulunduğu laboratuvarlarda prototipler üretilecek. Kullanıcı deneyimi laboratuvarında üretilen prototiplerin nihai kullanıcı ile etkileşimi sağlanmış olacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına, düşüncelerine, duygularına ve rutinlerine göre prototipler test edilip daha sonra seri üretim aşamasına geçebilecek. Günümüzde yenilikçi ürünler çok hızlı bir şekilde piyasa girip çıkabiliyor. Bu sebeple ürünlerin tasarım aşamasının hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanarak üretimlerinin sağlanması gerekiyor. Bu merkez işte bunu sağlayacak. Merkezin faaliyete başlamasıyla tasarıma dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimi hız kazanacak."

İhracat içindeki yüksek katma değerli ürünlerin artırılmasına dönük faaliyetlerin de burada yapılabileceğinin altını çizen Varank, bu sayede Türk sanayisinin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye yüzyılında, ülkemiz tasarımlarıyla dünya ekonomisine damga vurabilecek"

Varank, Anadolu coğrafyasının binlerce yıldır onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatarak, Anadolu'nun tarihte ilk tasarımın yapıldığı yer olduğunu söylemenin çok da yanlış olmayacağının altını çizdi.

Tasarımın Anadolu insanın mayasında olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Bu topraklar hiçbir zaman ne fikirsel ne de yaratıcılık anlamında bir sıkıntı, bir eksiklik yaşamadı. Bugün ise artık tasarım noktasında modern altyapılara ve kaliteli insan kaynağına sahibiz. Bu manada büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye yüzyılında, ülkemiz tasarımlarıyla dünya ekonomisine damga vurabilecek, buna yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.