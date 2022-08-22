Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor - Son Dakika
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Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor

22.08.2022 14:50
Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Avrupa başkentleri ile Ankara'nın kıyasladı. Ardından, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım" diyen Varank, bu kez de Türkiye ile Avrupa'nın 1 m3 doğal gaz için ödediği dolar fiyatlarını yazdı.

6 aydır devam eden Rusya- Ukrayna savaşı, enerji bağımlısı Avrupa'yı derinden sarstı. Batı yaptırımlarına karşılık veren Moskova, bakım bahanesiyle Almanya'ya giden doğal gaz boru hattındaki doğal gaz akışını defalarca kesti.

DİPLOMASİ ZAFERİ ENERJİYE DE YANSIDI

Çok kutuplu diplomasi stratejilerinin meyvesini yiyen Türkiye ise, yüzde 45 oranında tedarik ettiği daha ucuz doğal gazı Rusya'dan kesintisiz bir şekilde alıyor.

ARTAN KONUT SAYISINA RAĞMEN AVRUPA'DAN ÇOK DAHA UCUZ DOĞAL GAZ KULLANILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğal gaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığını vurguladı.

Doğal gazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde kıyasladı.

BÜYÜK FARK

Doğal gazın metreküpü TL cinsinden Amsterdam'da 53,6, Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da 28,9 iken Ankara'da sadece 4,7.

Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor

"ANLAMAYANLAR İÇİN DÖVİZLE DE YAZALIM"

Ardından Varank, daha anlaşılabilir olabilmek asında sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat tablosunu dolar cinsinden tekrar yayınladı. Bir paylaşım daha yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 metreküp doğalgaz maliyeti 2 dolar." ifadelerini kullandı.

Konutta kullanılan doğal gaza dair, "Amsterdam: 2,95 dolar, Londra: 1,95 dolar, Berlin: 1,8 dolar, Roma: 1,6 dolar, Ankara: 0,25 dolar." sözlerini kaydetti.

HÜKÜMET ZARARI ÖDÜYOR

Ankara'daki fiyatın Avrupa başkentlerinden çok ucuz olduğunu belirten Varank, "Vatandaşımız doğal gazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz, oluşan zararı ödüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Mustafa Varank, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor - Son Dakika


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