Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynayan üzümler kilogramı 100 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynayan üzümler kilogramı 100 liradan alıcı buluyor

24.09.2022 16:12

Antalya'nın İbradı ilçesinde bağ bozumu ve pekmez dönemi eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlayıp ay sonuna kadar sürüyor. Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor ve kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

Antalya'nın düğmeli evlerinin yanı sıra üzümü ile de meşhur olan Ormana Mahallesinde düğmeli evlerin arasında bağ bozumu ve pekmez dönemi eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlıyor. Topladıkları üzümlerin bir kısmını pekmez yapan üreticiler, katkısız ve organik pekmez üretiminin emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğunu dile getiriyor. Üreticilerin özenle topladığı üzümler, çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra özel olarak hazırlanan ocaklarda bakır kazanlara ve tavalara konularak kaynatılıyor. Pekmezin kilogramı 100 liraya satışa sunuluyor.

Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor, kilogramı 100 liradan satılıyor

4-5 SAAT KAYNATILIYOR

Üzüm yetiştiricileri pekmez zamanı öncelikle bağlardan üzüm toplamakla başlıyor. Toplanan üzümler daha sonra özel yapılan şırana ismi verilen havuzlara konularak saatler süren bir ezme işleminden geçiriliyor. Ezme işleminin ardından kazanlara konulan üzüm suları, içerisine karıştırılan özel bir toprakla yüksek ateşte 4-5 saat kaynatıyor. Kaynatılan şıralar ise yaklaşık 4-5 saat bekletildikten sonra süzülerek tavalara alınıp yeniden yüksek ateşte 4-5 saat kaynatılıyor ve sofralık pekmez haline getiriliyor. Yaklaşık 5 kilogram üzümden ise 1 kilogram pekmez elde ediliyor.

Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor, kilogramı 100 liradan satılıyor

"4 DÖNÜM BAĞIMDAN 2 TON HASAT ELDE EDİLDİ"

İbradı ilçesi Ormana mahallesin 4 dönüm arazide bağcılıkla uğraşan Tolga Özgüven, Ormana'nın bağlarının atalarından kalan asırlık çavuş üzümü, dimrit, areli, ve büzgülü gibi çeşitler olduğunu söyledi. Ormana'nın bağlarının eski sistem bağlar olduğunu söyleyen özgüven, "Bizim bağlarımız telli değil baranı usulü ile tek tek direklere bağlanmış teveklerdir. Bizim burada sofralık üzüm olarak ince kabuklu çok lezzetli üzüm çeşitlerimiz vardır. Bunlardan direk satışta yapıyoruz ama esas pekmez üretimi çok olur. Pekmez zamanı sokaklarda kazanlarda pekmez bütün bir gece boyunca kaynatılır. Çok sağlıklı lezzetli üzüm pekmezi elde ederiz. Bu sene her ne kadar kurakta geçmiş olsa yine 4 dönüm bağımdan 2 ton üzüm hasatımız oldu" diye ifade etti.

Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor, kilogramı 100 liradan satılıyor

KİLOSU 100 TL

Ormana'da üzüm yetiştiricisi Ramazan Arı, bağ bozumunu gerçekleştirdiklerini ve elde ettikleri üzümden ise pekmez yaptıklarını söyledi. Ormana'nın üzümlerinin meşhur olduğunu söyleyen Arı, "Ormana'nın hem üzümü, hem de pekmezi meşhurdur. Pazarlama sorunumuz yoktur. Zaten müşterilerimiz her zaman hazırdır. Yaklaşık 5 kilogram üzümden bir kilogram pekmez oluyor. Bu yıl ise pekmezin bir kilogramını 100 liradan satacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Ormana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynayan üzümler kilogramı 100 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynayan üzümler kilogramı 100 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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