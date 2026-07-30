Bakü-Kars uçak seferleri başladı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Kars arasında doğrudan yolcu uçağı seferleri başladı. Bakü'den gelen ilk uçak Kars Harakani Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Kars arasında doğrudan yolcu uçağı seferleri bugün başladı. İki kardeş ülke arasındaki ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle başlatılan seferler kapsamında Bakü'den havalanan ilk uçak Kars Harakani Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) AHY179 sefer sayılı "Aghdam" adlı uçağı, Bakü'den havalanarak Kars Harakani Havalimanı'na iniş yaptı.

İçerisinde Kars Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kadir Bozan, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Azerbaycanlı yetkililer ve yolcuların bulunduğu uçak, havalimanında Kars Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz, il protokolü, turizm sektöre temsilcileri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'dan gelen yolculara çiçek takdim edilirken, apronda "Kars–Bakü İlk Uçuş" yazılı pasta kesilerek tarihi güne tanıklık edildi.

"UÇAK SEFERLERİ, TÜM BÖLGE İÇİN STRATEJİK BİR ULAŞIM KORİDORU OLACAK"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bozan, Bakü-Kars uçak seferlerinin, sadece iki şehir arasında değil, tüm bölge için stratejik bir ulaşım koridoru oluşturacağını söyledi.

Azerbaycan ile Kars arasındaki uçak seferlerin iki kardeş ülkenin ekonomik ve ticari ilişişlerini daha da güçlendireceğini belirten Bozan, "Bakü-Kars uçuşumuz hayırlı olsun. Bu hatla birlikte bölgemiz Kafkasya ve Orta Asya'ya doğrudan bağlanmış oldu. Doğu Ekspresi'ni de Kafkasya'ya bağlayan önemli bir ulaşım ağı oluştu. Yeni destinasyonların açılmasına katkı sağlayacak bu seferlerin Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakü artık bize yalnızca yaklaşık bir saatlik uçuş mesafesinde" dedi.

"DOĞU EKSPRESİ İLE DE BAKÜ BİRBİRİNE BAĞLANACAK"

Kars Belediye Başkanı Senger ise yeni hava hattının turizm ve ekonomik iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Senger, "Bakü ile Kars arasındaki mesafe artık yaklaşık bir saatlik uçuşla aşılabilecek. Bu hat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirecek. Aynı zamanda Doğu Ekspresi ile entegre edilerek Kars'a gelen turistlerin Bakü'ye, Bakü'den gelen misafirlerin ise Doğu Ekspresi ile Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaşmasına imkan sağlayacak. Böylece bölgemiz için yeni bir turizm rotası oluşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk uçuşla Kars'a gelen Azerbaycan vatandaşı Fatma Nazeliyeva ise seferlerin büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "İlk kez bu hatla geldim. Zamandan büyük tasarruf sağladım. Uçuş sırasında biraz türbülans yaşansa da yolculuk çok güzeldi. Herkes çok samimiydi. Bu seferler gerçekten harika oldu" dedi.

Azerbaycan'dan Kars'a gelen Azer Danyıldız ise iki ülke arasında kurulan köprüde emeği geçen herkese teşekkür etti.