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Balığın kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika

Balığın kulağına kar suyu kaçtı

01.02.2022 10:37

- Balığın kulağına kar suyu kaçtı Mersin'de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava balık çıkma oranını da düşürdü Balık az çıkınca fiyatlar yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken, balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor Mersin'de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk...

- Balığın kulağına kar suyu kaçtı

Mersin'de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava balık çıkma oranını da düşürdü

Balık az çıkınca fiyatlar yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken, balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor

MERSİN - Mersin'de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava balık çıkma oranını da düşürdü. Balık az çıkınca fiyatlar yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken, balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor.

Bir süredir tüm Türkiye'de etkili olan kar, yağmur ve soğuk hava, balık fiyatları ve çeşitliliğini de etkilerken, denizden yeteri kadar balık çıkmayınca fiyatlar da yükseldi. Havaların soğuk gitmesinden dolayı balıklar denizin dibine doğru kaçarken, avlanmaya çıkan balıkçılar yeteri kadar balık tutamadan dönüyor. Mersin'de de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava dolayısıyla tekneler 2-3 günde bir avlanmaya çıkabilirken, eskiden 100-150 kasa balıkla dönen balıkçılar, şimdi 20-30 kasa ile dönebiliyor. Havalardan dolayı balığın az çıkması balık fiyatlarını da yüzde 15-20 arasında yükseltti.

"Hava şartlarından kaynaklı bir yüzde 20'lik fiyat artışımız var"

Balık fiyatlarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, havaların yağmurlu ve soğuk olmasından dolayı balık çıkma oranlarında düşüş olduğunu belirterek, "Buda ister istemez fiyatlara yüzde 15 ile 20 arasında bir etki yaptı. Yine de balığımız çıkıyor. Sardalye, hamsi, barbun, çupra, levrek, mezgit, gümüş, istavrit gibi balıklarımız var. Akdeniz'de yeterince balığımız var. Şu an sardalye 20-25, hamsi 25-30, istavrit 20-25, çupra-levrek 50-60, kefal 25-30, gümüş 40-50 lira arasında gidiyor. Fiyatlarımız bir önceki aya göre hava şartlarından dolayı bir yüzde 20'lik artışımız var. Ancak 15-20 gün içinde havalar düzelirse bu fiyatlar geri eski haline dönecektir" dedi.

Vatandaşların balığa ilgisinin iyi olduğunu kaydeden Polat, "Kış olmasına rağmen vatandaşlarımız omega 3 ve bağışıklık açısından zengin olan balığa ilgi gösteriyor. Balığın fiyatı her ne kadar yüzde 20 artmış olsa da çoğu gıda fiyatlarından halen uygun. Çünkü 20-25 liraya balık satabiliyoruz. 4-5 kişilik bir aile 50 liraya balık alıp, karınlarını rahatlıkla doyurabilirler" şeklinde konuştu.

Kültür balık üreticilerine de seslenen Polat, "Şu anda bir tek kültür balıklarında aşırı bir fiyat yüksekliği var. Kültür balığı yurt dışına ihraç olduğundan dolayı, dolar yükseldiğinde onların da fiyatları yükseldi. Ancak dolar düştüğünde geri fiyatları geri çekmediler. Deniz balığı kültür balığından daha ucuz hale geldi. Buradan onlara sesleniyoruz. Artık kültür balığının da fiyatları düşürün, halkımız rahat bir şekilde balık yesin" ifadelerini kullandı.

Balığın kulağına kar suyu kaçtı
Balığın kulağına kar suyu kaçtı
Balığın kulağına kar suyu kaçtı
Balığın kulağına kar suyu kaçtı
Balığın kulağına kar suyu kaçtı

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Türkiye, Mersin, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balığın kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika Ekonomi


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