Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu

24.12.2022 14:18

- Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu Kırsal kesimde bulunan 3 mahalle karantinaya alındı Balıkesir Burhaniye'de çiçek hastalığından çok sayıda hayvanın ölmesi çiftçiler arasında paniğe neden oldu.

- Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu

Kırsal kesimde bulunan 3 mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR - Balıkesir Burhaniye'de çiçek hastalığından çok sayıda hayvanın ölmesi çiftçiler arasında paniğe neden oldu. Kırsal kesimlerdeki mahallerde 160 koyun ile 80 kuzu telef oldu. Kırsal Börezli Mahallesinde çıkan hastalık yüzünden Börezli'nin yan sıra Kızıklı ve Dutluca mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanırken, 3 mahalledeki koyunlara koruyucu aşı uygulandı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde Hakan Ata'ya ait koyun sürüsünde çiçek hastalığı çıktı. Hastalığın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen koyunlardan bulaştığı kaydedilirken, hastalık 160 koyun ile 80 kuzunun telef olmasına neden oldu. Dededen koyuncu olduğunu anlatan 41 yaşındaki Hakan Ata, "Manisa Sarıgöl'den bir arkadaş 40 kadar koyun getirmişti. Ben bunları satın aldım. Bilmiyordum, koyunlarda hastalık varmış. Hastalık bir anda sürüyü sardı. 45-50 günden beri hastalıkla uğraşıyoruz. Şu ana kadar 150-160 koyun 80'de kuzu telef oldu. Tarım İlçe Müdürlüğünden gelip koyunlara aşı yaptılar. Ancak, aşı yetmediği gerekçesiyle kuzular aşılanmadı. Bu nedenle özellikle kuzularda ölüm devam ediyor. Çok mağdur oldum" dedi.

(FT-BT-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Manisa, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de çiçek hastalığı çıktı, 160 koyun ve 80 kuzu telef oldu - Son Dakika
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