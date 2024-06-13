Balıkesir'de Mayıs Ayında 2.735 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Mayıs Ayında 2.735 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Balıkesir'de Mayıs ayında 2.735 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Mayıs ayında 110.588 konut satıldı. İstanbul, 18.814 konut satışıyla en fazla konut satışının gerçekleştiği il olurken, Ankara 9.861 konut satışıyla ikinci sırada yer aldı. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla Bayburt, Ardahan ve Hakkari oldu.

13.06.2024 11:01
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Balıkesir'de Mayıs ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 735 konut satıldı. mayıs ayında Türkiye genelinde 110 bin 588 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de mayıs ayında 2 bin 735 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 18 bin 814 konut satışı ve Ankara, 9 bin 861 konut satışı ve 6 bin 306 konut satışı ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 37 satış ile Bayburt, 46 ile Ardahan, 60 ile Hakkari oldu." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Mayıs Ayında 2.735 Konut Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Mayıs Ayında 2.735 Konut Satıldı - Son Dakika
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