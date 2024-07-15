Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2024 yılında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2024 yılında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı, Kuzey Ege'deki tatil merkezlerini dünyaya havayolu ile bağlamaktadır. 2024 yılının ilk yarısında 105 bin 698 yolcuya hizmet veren havalimanı, bayram süresince yüzde 90'ın üzerinde uçuş dolulukları ile dikkat çekti. Ayrıca havalimanı, İstanbul, Ankara ve Almanya gibi yerlere uçuşlar gerçekleştirmekte ve Türkiye'nin pilot ihtiyacını karşılamak için uçuş okulları ve yangın söndürme uçaklarına da ev sahipliği yapmaktadır.

15.07.2024 09:33
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege'deki tatil merkezlerini dünyaya havayolu ile bağlayan Koca Seyit Havalimanı 2024 yılının ilk yarısında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi. Koca Seyit Havalimanı 3 günlük bayram süresince de yüzde 90'ın üzerindeki uçuş dolulukları ile dikkatleri çekti.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerini dünyaya hava yolu ile bağlayan Balıkesir Koca Seyit Havalimanından İstanbul'da iki havalimanına, Ankara Esenboğa ve Almanya uçuşları gerçekleştiriliyor. Günde 5 karşılık yolcu seferinin yapıldığı havalimanı ayrıca Türkiye'nin pilot ihtiyacını karşılamak için uçuş okulları ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçaklarına da ev sahipliği yapıyor.

Koca Seyit Havalimanı'nda ilk altı aylık periyotta 10 bin 987 iç hat, 75 dış hat toplamda 11 bin 62 uçuş gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında iç hatlarda 97 bin 77 iç hat yolcusu ve 8 bin 621 dış hat yolcusu olmak üzer 105 bin 698 yolcuya uçuş öncesi ve sonrası hizmet verildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ticari uçuşları ile de dikkatleri çekiyor. İlk altı ayda 759 iç hat, 51 dış hat olmak üzere 810 adet ticari uçuş bu havalimanında gerçekleştirildi.

Havalimanı özellikle bayram tatillerinde ve yüksek turizm sezonunda doluluk oranları ile de dikkatleri çekiyor. 3 günlük tatil boyunca havalimanındaki ticari uçuşlardaki yoğunluk yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2024 yılında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2024 yılında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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