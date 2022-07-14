Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı - Son Dakika
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Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı

14.07.2022 09:26

Bu yılki Ramazan Bayramı'nda Kuzey Ege'nin önemli ulaşım noktalarından birisi olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda daha önce hiç görülmemiş bir yoğunluk yaşanırken, yılın ilk yarısında yolcu sayısı 89 bini aştı.

Bu yılki Ramazan Bayramı'nda Kuzey Ege'nin önemli ulaşım noktalarından birisi olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda daha önce hiç görülmemiş bir yoğunluk yaşanırken, yılın ilk yarısında yolcu sayısı 89 bini aştı.

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olan Koca Seyit Havalimanı, yoğun uçuş trafiği ve yolcu sayısı ile dikkat çekiyor. Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, bayram tatili boyunca iç ve dış hat seferleri ile binlerce yolcuya hizmet verdi. 2022'nin ilk altı ayında 88 bin 138 iç hat yolcusu, bin 313 dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı; toplamda 89 bin 451 yolcuya ulaştı. Yılın ilk altı ayında 822 iç hat seferi düzenlenen havalimanında, 17 dış hat seferi gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk yarısında iç hatlarda 12 bin 646 uçağa hizmet verilirken, dış hatlarda 21 uçağa hizmet verildi. İlk altı ayda toplamda 12 bin 667 uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan uçuş yaptı. Yaz sezonu boyunca Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kuzey Ege, Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı - Son Dakika

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