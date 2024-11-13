Ekonomi

Balıkesirli susam üreticisine büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi susamın kilosunu 120 TL'ye satın alacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Üretici Destek Modeli Projesi kapsamında Sındırgılı üreticilerden susam alımına başladı. Daha önce Gömeç bamyasını satın alan ve cips olarak yurt dışına satan belediye, "Çiftçimiz Üretecek Balıkesir Kazanacak" vizyonuyla susam üreticilerden ürünlerini piyasa değerinin çok üzerinde bir maliyetle satın alacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın, Sındırgı'da kilosu 120 TL'den susam satın alacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üretimin desteklenmesi ve ürünlerin katma değerinin korunması için Gömeç Bamyasının ardından Sındırgı'da da susam alımı için düğmeye bastı. İlk etapta Sındırgı'da susam yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Pürsünler, Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler mahallelerindeki çiftçilere öncelik verilecek. BBB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve BATAŞ (Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi) işbirliği kapsamında toplamda 4 bin dekar alanda üretim yapan susam yetiştiricilerinden ortalama 40 bin kilogram susam satın alınacak. Sındırgı Pürsünler Mahallesi Köy Meydanı'nda düzenlenen Susam Alım Töreni'ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, BBB Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, il ve ilçe meclis üyeleri, susam üreticileri, çok sayıda köy sakini katıldı.

Üretici kadınlarla susam hasadı

İlk olarak tarlada susam hasadına katılan Başkan Akın, susam üretiminin büyük bir emek istediğini ve bu emeğin farkında olduklarını belirterek her zaman üretenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Tarlada hasadın sona ermesiyle Akın, kendisinin kullandığı traktörle tören alanına geldi. Piyasada kilosu 95 TL olan susamı üreticiden 120 TL'ye alacaklarını açıklayan Akın, ilk defa Büyükşehir'in böyle bir alım gerçekleştirdiğini söyledi.

Köy sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadınlar tarafından köy fırınında pişirilip kendisine ikram edilen otlu çöreği tattı. Çiftçi dostu projeleriyle üreticilerin sevgisini kazanan Başkan Akın'ın piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla çiftçiden satın alacağı susamlar, tahin ve susam yağı olarak değerlendirilecek. Proje, ilçedeki susam yetiştiriciliğinin devamlılığının sağlanması açısından ayrı bir önem taşırken üreticinin de fiyat kaybını azaltacak.

Bir ilk gerçekleşti

Susam'ın önemli bir tarım ürünü olduğunu ve kendileri için de önemli olduğunu söyleyen Akın, " Türkiye'de yılda 20-30 bin ton susam üretimi yapılırken 2023 yılında tam 215 ton susam ithal etmişiz. Bizim bunu tersine çevirmek için potansiyelimiz var. Balıkesir olarak ithal pazarı olmayı reddediyoruz. Balıkesir'de sözleşmeli tarım planlı bir şekilde başlamıştır. Susam üretimi zor iş, çok büyük emek var. Bu derdi ortadan kaldırıp daha çok üretmemiz lazım. Bu bir kültürel miras. İddia ediyorum bizim susamımız hem organik hem de dünyanın en iyi susamı. Bu sebeple, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi iş birliğiyle planladığımız susam alımını bu yıl ilk defa gerçekleştiriyoruz" dedi.

95 TL'lik susamı 120 dl'den alacağız

Başkan Akın, 4 bin dekar alanda üretim yapan susam üreticilerinden 40 bin kilogram susam satın alacaklarını açıklarken, "Hem de piyasa değeri yaklaşık 95 lira. Biz bu susamı 120 liradan satın alıyoruz. Tüm susam üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sadece satın almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda sizlerden satın aldığımız susamlarımızı tahin, susam yağı gibi katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz; bunların satışını yapacağız. Yani sonunda hem üreticimiz kazanacak hem de Balıkesir'imiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

" Köylü milletin efendisidir"

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, sigortasız çalışan kadınlar için de yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Akın, tarlada çalışan annelerin, ablaların ve kızların kendilerine emanet olduğunu söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Akın, bu düsturda hareket ettiklerini belirterek, "Gelinen noktada üretim konusunda hem girdi maliyetlerinin yüksek olması hem de ekonomik faaliyetlerinin üst üste binmesinden çiftçimiz ve köylümüz sıkıntılar yaşıyor. İşte bu sıkıntıları çözmek ve üstesinden gelmek için çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Artık çiftçimiz yalnız değil

Tarımsal destekleri arttırmaları ve tarıma yönelik yeni projeleri hayata geçirmelerindeki en büyük amaçlarının vatandaşların topraklarını ve köylerini terk etmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden Akın, bunun için de üretilen ürünleri planlı ve programlı biçimde katma değeri yüksek hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de bamya alımı ile bir ilki gerçekleştirdiklerine değinen Akın, 60 TL'ye alınmayan ürünü 90 TL'ye alıp Amerika'da sattıklarını söyledi. Aynı durumun hem susam için hem de bölgesel ürünler için geçerli olduğunu belirten Akın, "Balıkesir'de artık çiftçi yalnız değil. Balıkesir'de çiftçi kazanacak. Açık ve net. Balıkesir tarihinde susamın Balıkesir için ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Maalesef gün geçtikçe azalan bir üretim var. Yine az bir üretim değil. Balıkesir'de üretilen susam üretiminin yarısından fazlası Sındırgı'da üretiliyor. Üretimimizi özellikle hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de bu işin katma değerini yükseltmek için bilimsel şekilde çalışıyoruz ve bununla ilgili hayata geçirdiğimiz Planlama ve Kalkınma Ajansı'mız da çok detaylı çalışıyor. Kendilerine de bu çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Geçmişe değil önümüze bakacağız" diye konuştu.

Balıkesir molası müjdesi

Kadın kooperatiflerinde üretilen ürünleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satın alacağını söyleyen Akın, "Bunları Balıkesir'in yol güzergahlarına, İzmir'e, İstanbul'a tüm büyük şehirlere satış imkanlarını getiriyoruz. Balıkesir molasını hayata geçiriyoruz. Anneler çok önemli ürünleri hayata geçiriyor. Bunların satın alınması lazım. Coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Bunların bir kısmının Avrupa Birliği'nden de tescilli olması lazım. Üretimin her türlüsü var. Dünyanın en kaliteli zeytini, zeytinyağı var, ödüllü balımız var. Bizim de borcumuz bu memleketin evladı olarak bu ülkenin hakkını vermek. Balıkesir çiftçisi zarar etmeyecek. Memleketi ithal eden değil ihraç eden bir Balıkesir olacak. Biz üreteceğiz. Ne diyordu Ecevit hatırlayın: "Toprak üretenin, su kullananın". Şimdi hayata geçirmenin zamanı" diye konuştu.

Milletin kendilerine bir yetki ve emanet verdiğini belirten Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Emanete ihanet edilmez. Yine Atatürk'ün dediği gibi: "Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir". Bizim yüreğimizde Allah korkusu var. Milletin hakkını yemek en büyük ihanettir. Balıkesir'de kul hakkı yenmiyor, yenmeyecek" dedi.

Tüm hizmetleri Ahmet Başkan ile gördük

Sındırgı'da bugüne kadar yapılmamış tüm hizmetlerin temelini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la attıklarını ifade eden Sak, "Sındırgı susam üretiminde Balıkesir'de birinci. Türkiye'de de belli bir kademeye gelmiş bir ilçemiz. Başkanımız sayesinde çiftçilerimizi zor durumdan kurtardık. Başkanım bir alım yapmak istedi. İnşallah sizlerle birazdan bu alımı gerçekleştireceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Pürsünler Mahallesi Muhtarı Mustafa Tekel ise Başkan Akın'a sahnede çiçek takdim ederken, çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.