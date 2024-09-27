Balıkta Bol Çeşitlilik ve Uygun Fiyat - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkta Bol Çeşitlilik ve Uygun Fiyat

Balıkta Bol Çeşitlilik ve Uygun Fiyat

Akdeniz'de av yasağının kalkmasıyla balık çeşitliliği arttı, fiyatlar düştü. Uygun fiyatlar Eylül'de devam edecek.

27.09.2024 10:22
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Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de kalkmasıyla tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, tezgahlarda balık çeşitliliğinin artmaya başladığını belirterek, "Eylül, ekim, kasım ayları balıkta bolluğun, bereketin olduğu aylardır ve fiyatların en uygun olduğu aylardır" dedi.

Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balık bolluğu artarken, fiyatlar da düşmeye başladı. 15 Eylül'de Akdeniz'deki av yasağının da kalkmasıyla Mersin'deki tezgahlarda balık çeşitliliği artmaya başladı. Balıkçı esnafı en uygun fiyata ve en taze balığı tüketmek için eylül, ekim ve kasım aylarını önerirken, vatandaşları bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyor.

"Balık çeşitliliğimiz gelmeye başladı"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona erdiğini, ancak 4-5 gün havaların soğuk ve fırtınalı gitmesi nedeniyle rötar yaşadıklarını söyledi. Havaların oturmasının ardından balıkçıların denize açıldığını ifade eden Polat, "Bol bereketli bir mevsim bekliyoruz. Balık çeşitliliğimiz gelmeye başladı. Havaların iyi gitmesiyle de bu bolluğun ve bereketin artacağını öngörüyoruz. Eylül, ekim, kasım ayları balıkta, bolluğun, bereketin olduğu aylardır ve fiyatların en uygun olduğu aylardır. Şu an fiyatlarımızda büyük düşüşler var. Barbunya fiyatlarımız; Akdeniz'in balığı barbunya 100 liradan başlıyor, 150-200 TL'ye kadar barbunyalar var. Yaz sezonunda bunu 400-500 liraya satıyorduk. Sardalya fiyatlarımızda düşüş var; 100-120 liraya sattığımız sardalya şu an 60-70 TL arasında değişiyor. Hamsi fiyatlarımız 80-100 TL arasında değişiyor. Palamut 100 TL'ye gidiyor. Akdeniz'in de büyük yerli palamutları var; her biri 2-3 kilo, onları da tanesi 100-150 liraya satıyoruz. Her bütçeye uygun, her keseye uygun balık fiyatlarımız var. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

"Barbunya ve gümüş balığına talep oldukça fazla"

Vatandaşların barbunya ve gümüş balığına talebinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Polat, "Barbunya lezzetli bir balık. Omega-3 aşısından da zengin. Gümüş de kılçıksız bir balık; çocuklardan yaşlılara kadar her kesime hitap edecek, eti beyaz, kılçıksız ve lezzetli bir balık. Gümüşü yağda kızartırsanız koku da yapmıyor. Ayrıca palamut, hamsi ve sardalyaya da rağbet var" diye konuştu.

"Ucuz balık yaklaşık 2 ay daha devam eder"

Balıkçı esnafı İsmail Polat da Akdeniz'de Marmara ve Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını ifade etti. Bu bolluğun Mersin'deki fiyatları aşağı çektiğini ifade eden Polat, "Orada bolluk yaşandığı zaman bizim buradaki balık fiyatları otomatikman düşüyor. Biz barbunumuzu, gümüşümüzü, istavritimizi, dil balığımızı, mercanımızı normalde Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, dış illere gönderiyorduk. Oradaki palamutun, hamsinin bolluğundan dolayı bu balıkları dış illere göndermiyor, burada halka sunmaya çalışıyoruz. Ucuz balık yaklaşık 2 ay daha devam eder. Ne zaman Karadeniz'de, İstanbul'da hamsi, palamut bolluğu kesilir, o zaman fiyatlar yükselmeye başlar" dedi.

Eylül, ekim ve kasım ayının balık mevsimi olarak nitelendiren Polat, "Kasımın sonuna kadar halkımız ucuz balık yiyebilir. Kasımdan sonra havaların soğumaya başlamasıyla otomatikman fiyat yükseliyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Akdeniz, mersin, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkta Bol Çeşitlilik ve Uygun Fiyat - Son Dakika

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