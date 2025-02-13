Balkanlar: Vizesiz Seyahat İçin Keşfet!

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Enuygun.com, tarihi, kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfetmeyi seven gezginlerin ziyaret edebileceği Balkan ülkelerini listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vize şartı bulunmayan Balkan ülkeleri, özellikle kış aylarında kültür ve kayak turizmi için tercih ediliyor.

Tarihi derinliği ve atmosferiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, yeşil doğası, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan kalma mimarisi, kendine has lezzetleri, kültürel atmosferiyle Balkanların özel şehirleri arasında yer alıyor. Balkanlar'ın kalbinde yer alan kent, geçmişin ve bugünün harmanlandığı atmosfere sahip.

Geleneksel dükkanları ve kahvehaneleriyle şehrin ruhunu yansıtan Osmanlı Dönemi'nden kalma Başçarşı, çarşının simgesi olan güvercinleriyle ünlü ve şehrin en ikonik noktalarından biri olan Sebil Çeşmesi, Moriça Han, 16. yüzyılda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii, Latin Köprüsü, Savaş Tüneli, Saraybosna Şehir Müzesi ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Kayak severler ise vizesiz kayak rotalarına kentteki Jahorina Kayak Merkezi'ni dahil edebilir.

Balkanlar denilince akla ilk gelen ülkelerden Kuzey Makedonya da vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Tarihiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan başkent Üsküp'te şehrin simgesi haline gelen Osmanlı'dan kalma Vardar Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü, şehri tepeden gören özellikle gün batımında güzel bir manzaraya sahip Üsküp Kalesi, Büyük İskender heykelinin bulunduğu, şehrin kalbi olan Makedonya Meydanı, Aziz Kurtarıcı Kilisesi ve Üsküp Arkeoloji Müzesi gibi pek çok bir yer görülmeye değer.

Kentte görülmesi gereken yerlerden biri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Balkanlar'ın en büyük ve en temiz göllerinden Ohri Gölü. Avrupa'nın en eski, en derin göllerinden biri olan gölün çevresinde uzanan Ohri şehri de tarihi kiliseleri, manastırları ve antik tiyatroları da görülmeye değer diğer yerlerden.

Büyük İskender'in babası 2. Filip tarafından kurulan Heraclea Lyncestis Antik Kenti, 16. yüzyıldan kalma İshak Çelebi Camii, Osmanlı döneminden kalma saat kulesi, yine aynı kalma Bektaşi Tekkesi Harabati Baba Tekkesi, Balkanlar'daki en güzel camilerden Alaca Camii, ülkenin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen Makedonium Anıtı da listede yer alıyor.

Doğaseverlerin görmesi gereken yerler arasında yer alan Matka Kanyonu da ziyaretçileri bekliyor. Birden fazla yeraltı su mağarasının bulunduğu kanyonda çok sayıda mağarayı da gezmek mümkün.

"Adriyatik'in incisi Karadağ"

Tarihinin yanı sıra çok sayıda doğal güzelliğe sahip bir diğer ülke de Kosova. Ülke, özellikle tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin tercihinde bulunuyıor. Başkent Priştine, kültürel etkinlikleri ve gece hayatıyla dikkati çekerken, tarihi şehir Prizren, Osmanlı döneminden kalma mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Priştine'nin önemli tarihi yapılarından biri olan 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilen Fatih Camii, Osmanlı padişahı I. Murat'ın Kosova Savaşı'nda ş2ehit düştüğü yerde bulunan Sultan Murad Türbesi, Osmanlı Dönemi'nden kalma şehrin sembollerinden biri olan Saat Kulesi, ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 2008den beri her yıl farklı tasarımla boyanan önemli bir sembol olan Yeni Doğan Bebek Anıtı (Newborn Monument), ülkenin tarihi ve kültürel mirasını barındıran Kosova Ulusal Müzesi görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Karadağ, doğal güzellikleri, tarihi kasabaları ve Osmanlı izleriyle Balkanlar'ın büyüleyici ülkelerinden biri. Sahil kasabaları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir anlar vaadeden Adriyatik'in incisi Karadağ, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen birbirinden hazineler barındırıyor.

Ülkenin en gözde kentlerinden Kotor'un dar sokakları, 1166'da inşa edilmiş, Roma Katolik dünyasının en önemli katedrali Kotor Katedrali ve St. John Kalesi, ülkede keşfedilmeye değer noktalardan.

Seyahat tutkunlarının son zamanlarda uğrak noktalarından biri haline gelen Arnavutluk da vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alıyor. Tarihi dokusu, mimarisi ve kültürel zenginlikleriyle son dönemde popülaritesini arttıran bu kıyı ülkesi, leziz yemeklerden sanat ve tarihe uzanan çeşitli deneyimler sunuyor.

Hem Balkan hem bir Akdeniz ülkesi olan Arnavutluk, günümüzde el değmemiş doğası ve köklü tarihi dokusuyla sayısız zenginliğe sahip.

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke de Sırbistan. Yeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle her sene binlerce turistin uğrak yeri olan ülke, ziyaretçilerine deneyim sunuyor.