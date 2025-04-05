Dev bankadan gündem olacak Türkiye yorumu

Bir taraftan sıcak çatışmalar diğer taraftan ticaret savaşlarının kızıştığı bir ortamda HSBC analistleri dikkat çeken bir yorumda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisi ve inşaat sektörlerine dikkat çeken banka analistleri hem Ukrayna hem de Suriye'de Türkiye'yi bekleyen fırsatlara dikkati çekti.

HSBC, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLARI SIRALADI

HSBC'nin analizinde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Türkiye'nin stratejik konumunun, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Suriye gibi bölgelerdeki olası yeniden inşa çabalarından fayda sağlayabilecek konumda olduğunu belirtti. "Yeniden inşa ihtiyacının büyüklüğünü göstermek açısından örnek vermek gerekirse: Lübnan'ın savaş sonrası yeniden yapılanma maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar olabilirken, Suriye için bu rakam 400 milyar ila 1 trilyon dolar arasında değişiyor," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, savaş öncesi dönemde, 2010 yılında Türkiye'nin çimento ihracatının yüzde 15'i Suriye'ye yapılıyorken, bu oranın bugün yüzde 4 seviyesine düştüğüne dikkat çekildi.

HSBC, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile güçlü ilişkilerini sürdürdüğünü vurguladı. "Eğer kalıcı bir ateşkes sağlanırsa, Türkiye, Dünya Bankası'nın maliyetinin 500 milyar doları aşacağını öngördüğü yeniden inşa projelerinden pay alabilir. Bu da çimento ve çelik üreticileri gibi inşaatla ilişkili sektörler açısından olumlu olacaktır."

"AVRUPA'NIN SAVUNMA TALEBİ TÜRKİYE'YE YARAYACAK"

Bir diğer önemli alt sektör ise savunma sanayii. HSBC analistlerine göre, Avrupa Birliği'nin savunma bütçelerini artırmaya yönelik güçlü çabaları, bu sektöre fayda sağlayacak. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2024 yılında yüzde 29 artarak 7,1 milyar dolara ulaştı. "Kısa vadeli zorluklara rağmen, Türk hisse senetleri için temel uzun vadeli katalizörün geçerliliğini koruduğuna inanıyoruz: Geleneksel ekonomik politikalara güçlü bağlılık… Bu dalgalanma ortamında fırsatlar görüyoruz ve Türkiye pozisyonumuzu yüksek tutmaya devam ediyoruz. Ayrıca, büyüme görünümü açısından havacılık, Türkiye'de en çok beğendiğimiz sektörlerden biri olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundular. HSBC, Türkiye'nin bu yıl 65 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı beklediğini, bu rakamın 2024 yılında 62,3 milyon olduğunu hatırlattı. Rusya, Ukrayna ve İsrail gibi bazı kilit pazarların yeniden açılmasının da doğrudan yabancı ziyaretçi trafiği açısından destekleyici bir etki yaratacağı belirtildi.