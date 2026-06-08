Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi - Son Dakika
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Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL\'ye kadar faizsiz kredi
08.06.2026 09:34
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Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. DenizBank, Garanti BBVA ve Albaraka Türk başta olmak üzere birçok banka, belirli vade ve şartlarla 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi, nakit avans ve finansman desteği sunuyor. Kampanyalar özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bankalar, artan finansman maliyetlerine rağmen yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi. Özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanan kampanyalarda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları dikkat çekiyor.

Faizsiz kredi seçenekleri, herhangi bir faiz maliyeti oluşturmaması nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bankalar, farklı vade ve limit seçenekleriyle müşterilerine avantajlı finansman imkanları sunuyor.

100 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 65 bin liraya kadar faizsiz kredi, 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans ve 10 bin liraya kadar taksitli kurtaran hesap olmak üzere toplam 100 bin liralık destek sağlıyor.

Garanti BBVA ise 3 ay vadeli olmak üzere 100 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Albaraka Türk, 40 bin liraya kadar vade farksız hoş geldin finansmanı ve 60 bin liraya kadar taksitli alışveriş imkanıyla toplam 100 bin liraya kadar faizsiz destek veriyor.

DİĞER BANKALARIN KAMPANYALARI

Türkiye İş Bankası, 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans ve 30 bin liraya kadar ek hesap desteğiyle toplam 55 bin liraya kadar faizsiz finansman sağlıyor.

Akbank, 12 ay vadeli 45 bin lira ihtiyaç kredisi ile 25 bin lira taksitli nakit avansı sıfır faizle müşterilerine sunuyor.

QNB, 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avans olmak üzere toplam 50 bin liralık faizsiz finansman imkanı tanıyor.

Türkiye Finans ise 3 ay vadeli 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanını kâr payı veya finansman oranı olmadan kullandırıyor.

YENİ MÜŞTERİLER HEDEFTE

Bankaların büyük bölümünün söz konusu kampanyaları yeni müşteri kazanımına yönelik hazırladığı belirtilirken, başvuru şartları ve limitlerin bankalara göre değişiklik gösterebildiği ifade ediliyor.

Garanti Bankası, Albaraka Türk, Denizbank, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi - Son Dakika
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