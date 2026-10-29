Batı Akdeniz'de yaş meyve ihracatı 9 ayda 242 milyon 988 bin dolara çıktı - Son Dakika
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Batı Akdeniz'de yaş meyve ihracatı 9 ayda 242 milyon 988 bin dolara çıktı

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Batı Akdeniz\'de yaş meyve ihracatı 9 ayda 242 milyon 988 bin dolara çıktı
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BAİB verilerine göre üç ilde 1 Ocak-30 Eylül döneminde yaş meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 242 milyon 988 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat 96 milyon 373 bin dolarla kiraz ve vişnede yapıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur'dan yılın 9 ayında yapılan yaş meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 arttı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan 158 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ihracatı bu yıl aynı dönemde 242 milyon 988 bin dolara çıktı.

Bu dönemde en fazla ihracat kiraz ve vişnede yapıldı. Geçen yıl iklim koşulları nedeniyle üretimin az olduğu bu ürünlerde 22 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl üretimin de artmasıyla 96 milyon 373 bin dolar gelir elde edildi.

İkinci en fazla ihraç edilen yaş meyve ise nar oldu. Geçen yıl 9 ayda yapılan 23 milyon 836 bin dolarlık ihracat rakamı, bu yıl aynı dönemde 24 milyon 277 bin dolara ulaştı.

İhracatta üçüncü sırada 21 milyon 213 bin dolarla incir yer alırken, dış satımında yüksek artış gerçekleşen meyveler arasında yüzde 125 artışla kayısı ve yüzde 115 artışla şeftali yer aldı.

Bu yıl meyvelerde rekolte yüksek

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, yaz döneminin meyve sektöründe çok iyi geçtiğini söyledi.

Bu yıl ürünlerde rekoltenin yüksek olduğunu ve bunun ihracata da olumlu şekilde yansıdığını dile getiren Can, "Bu sene ülkemizde rekolte olarak çok bol bir sene yaşadık. Geçen seneyi zirai don afeti nedeniyle olumsuz geçirmiştik. Bu sene tam tersi yüksek rekolteye sahiptik. Özellikle sert çekirdeklilerde şeftali, nektarin, kayısı, kiraz gibi. Rekolte dünyada da çoktu ama buna rağmen ihracatımız oldukça iyi geçti. Türkiye'nin geçen sene 6 bin ton kiraz ihracatı varken, bu sene 72 bin tonları buldu. Normal seyrimize ulaştık, normal seyrimiz yıllık 60-70 bin ton civarında." diye konuştu.

Kayısıda geçen yıl 7 milyon 700 bin dolar civarında olan ihracatın bu yıl 17 milyon 327 bin dolara, şeftalide de 8 milyon 743 bin dolar olan rakamın 18 milyon 857 bin dolara çıktığını belirten Can, "Şeftali, kiraz ve siyah incir bu senenin flaş ürünleri oldu. Narda da ihracat başladı, rekoltemiz iyi." dedi.

Narda hasat döneminin devam ettiğini aktaran Can, ihracatın da sevindirici şekilde ilerlediğini ve bu yıl rekor kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Mehmet Ali CanİhracatAkdenizEkonomiAntalyaIspartaBurdurEylülSon Dakika

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