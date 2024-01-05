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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 2023'te 2,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 2023'te 2,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4'lük artışla 2 milyar 674 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, bölgeden 2 bin 700'e yakın ihracatçının ülkeye döviz girdisi sağladığını ifade etti. En fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe kaydedildiği belirtilirken, bölgeden en fazla ihracatın Çin'e yapıldığı ve 2024 için en az 2 milyar 800 bin dolarlık bir ihracat hedeflendiği açıklandı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 2023\'te 2,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
05.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:40
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4'lük artışla 2 milyar 674 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, kent merkezindeki otelde düzenlediği basın toplantısında zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı, Türkiye'yi yasa boğan deprem, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı, komşu ülkelerdeki gerginliklere rağmen ekonomik hareketliliği sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, bölgeden 2 bin 700'e yakın ihracatçının ülkeye döviz girdisi sağladığını kaydetti.

Bölgenin ihracat rakamlarının da sevindirici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemizden 2 milyar 674 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bölge olarak yüzde 4,4 oranında bir artışla ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledik." dedi.

Sektörel bazda en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'den ihraç edilen yaş sebze ve meyvenin yüzde 25'inin Batı Akdeniz'den gönderildiğini bildirdi.

Yaş sebze ve meyve sektörünü maden ve metaller, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve demir ile demir dışı ürünlerin izlediğini anlatan Çavuşoğlu, maden ve metaller sektöründe de ülke ihracatında yüzde 16'lık paya sahip olduklarını ifade etti.

"En az 2 milyar 800 bin doların üzerinde bir ihracat hedefliyoruz"

Bölgeden en fazla Çin'e ihracat yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada Ukrayna ve beşinci sırada ABD'nin bulunduğunu kaydetti.

Bu yıldan umutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "2024 için en az 2 milyar 800 bin doların üzerinde bir ihracat hedefliyoruz. Bu zorlu dönemde bu rakamı gerçekleştirmek büyük bir başarı olacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ihracatı artırmak amacıyla gerek Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE) gerekse ticari heyet ziyaretleri konusundaki çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 2023'te 2,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika


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