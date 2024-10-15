Batı Akdeniz İhracatı Yükselişte

Ekonomi

Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve yurt dışı fuarlara katılım gibi faaliyetler, Batı Akdeniz'den özellikle Suudi Arabistan, İran, Kazakistan, Yunanistan, Endonezya ve Mısır'a beklenenin üzerinde ihracat yapılmasını sağladı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğu, bu yıl alternatif pazarlardaki artışlarla telafi ettiklerini söyledi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde Birlik olarak 1 milyar 957 milyon 565 bin dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, bu yıl küresel ekonomik daralma nedeniyle düşüş beklerken yüzde 0,37'lik artışla 1 milyar 965 milyon dolara ulaştıklarını bildirdi.

Birlik olarak son yıllarda yurt dışı ticari heyet ziyaretlerine, fuarlara ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen UR-GE projelerine ağırlık verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bu çalışmaların verimli sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti.

En fazla ihracatı 187 milyon 513 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu pazarda geçen yıla göre yüzde 6'lık bir artışa imza attıklarını belirtti. İkinci sırada yer alan Çin'de ise rakamın 177 milyon dolardan 178 milyon dolara çıktığını aktaran Çavuşoğlu, "Üçüncü sıradaki Rusya'ya yüzde 6 artışla 170 milyon 236 bin dolar, dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 15'lik artışla 97 milyon 811 bin dolar, beşinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 22,86'lık artışla 84 milyon 467 bin dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Endonezya'ya ihracatta artış

Çavuşoğlu, ilk 5'in dışında ihracatta sürpriz yapan ülkelerin de olduğunu söyledi.

Bu yıl ihracatta İran'da yüzde 94,77, Kazakistan'da yüzde 91,14, Mısır'da yüzde 52,88, Suudi Arabistan'da yüzde 42,58 ve Yunanistan'da yüzde 40,26 oranında artış sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a 40,9 milyon dolar, İran'a 32,8 milyon dolar, Kazakistan'a 31,2 milyon dolar, Yunanistan'a 16,6 milyon dolar ve Mısır'a 13 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Endonezya'ya geçen yıl aynı dönemde 1,5 milyon dolar civarında olan ihracatın bu yıl 15,3 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Yurt dışı satışların artarak devam edeceğine inandıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut ülkelerdeki derinliğimizi artırmak ve yeni ülkeleri portföyümüze katmak için yurt dışı ticari gezi faaliyetlerine ağırlık verdik ve bunların da meyvelerini almaya başladık. Suudi Arabistan, Yunanistan, Endonezya, Kazakistan, İran'da ihracatımızda çok yüksek artışlar söz konusu. İran ve Kazakistan'da yüzde 90'ın üzerinde artış var. Gerek Bakanlık düzeyinde gerekse Birlik bazında ciddi destek çalışmaları var, çabalarımıza devam edip buralarda derinleşmeyi sağlayıp, ülkemiz ve bölgemiz açısından daha da yüksek rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Her sektörde ticari ziyaret düzenleniyor

Ümit Mirza Çavuşoğlu, ticari ziyaretlerin, fuarların firmalar arasında güveni, sürdürülebilirliği sağladığını ifade etti.

Ticari ziyaretleri yaş meyve sebze, maden, aromatik yağlar, ağaç orman ürünleri başta olmak üzere hemen her sektörde gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemizin etkili olduğu her sektörde ziyaret gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde kimyasal gübre üretiminde ön plana çıkmaktayız, birkaç ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. Bir sektörle sınırlı kalmıyoruz." diye konuştu.