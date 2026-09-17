Balıkçı tezgahındaki 69 kiloluk dev balık Batman'da şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Balıkçı tezgahındaki 69 kiloluk dev balık Batman'da şaşkınlık yarattı

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Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunulan 1,5 metre uzunluğundaki dev balık, çarşıya gelenlerin ilgi odağı oldu. Cizre'deki Botan Çayı'ndan çıkarılan 69 kilogramlık balığı tezgahına koyan 32 yıllık esnaf Abdullah Basut, halk arasında turna balığı olarak bilinen türün bölgenin en lezzetli balıklarından olduğunu söyledi. Balığın kilogramı 400 liradan alıcı bekliyor.

Cizre'deki Botan Çayı'nda yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kiloluk dev turna balığı, Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu.

KİLOGRAMI 400 LİRADAN SATILIYOR

Yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Abdullah Basut'un tezgahında sergilenen dev balık, çarşıya gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığın bölgenin en lezzetli türlerinden biri olduğunu belirten Basut, "Tezgahımızdaki balık 69 kilogram ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda. Cizre Botan Çayı'nda yakalandı. Halk arasında turna balığı olarak biliniyor. Bölgemizin en lezzetli balıklarından biridir. Eti sade ve oldukça lezzetlidir. Kilogramını 400 liradan müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Batman Balıkçılar Çarşısı'nda tezgaha çıkarılan dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kaynak: İHA
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