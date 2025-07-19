BAYEGAN'da Satranç Buluşması

BAYEGAN, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü kapsamında "Satrançla Düşün, Stratejiyle Kazan" temasıyla satranç buluşması düzenledi.

Şirketin genel merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, BAYEGAN Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Olcay Üstüner, BAYEGAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil, büyükusta (GM) Işık Can, GM Ediz Gürel ile şirketin çalışanları ve çocukları, genç sporcularla aileler katıldı.

Buluşmada, karşılıklı oyunlar, GM'lerin simultane ve körleme maçları ve 2 GM'nin gösteri maçı, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlikte, Türkiye'nin genç büyükustalarından dünya 18 yaş kategorisinde büyükusta Gürel'in, BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü'ne transferi de duyuruldu.

Buluşmada büyükustalar Can ve Gürel, çoklu gösteri maçlarında katılımcılarla bir araya gelirken, taktik gösteriler ve eğitsel sunumlarla genç satrançseverlere ilham verdi.

"Çok güzel anılar biriktireceğiz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BAYEGAN CEO'su Üstüner, etkinlik için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Ben bu organizasyonu çok önceden yapmayı istiyordum. Satranç bizim için çok önemli." dedi.

Üstüner, bir trading firması olduklarını, ilk yaptıkları hamlelerin, stratejilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Genç oyuncuları, gelecekleri olarak gördüklerini dile getiren Üstüner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepinizin çok başarılı oyuncular olduğunu biliyoruz ve olacağınıza da eminiz. En önemlisi başarmak olsa da bu yolu nasıl yürüdüğünüz önemli. Biz bu süreçte hep yanınızda olacağız ve çok güzel anılar biriktireceğiz. Kendi çalışanlarımızın da çocukları bizim için çok kıymetli. Bugün geldiğiniz için teşekkür ederiz."

"Hem Türkiye şampiyonasında hem Avrupa şampiyonasında iddialıyız"

BAYEGAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp da etkinliğin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Arslanalp, 2017'de aldıkları bir e-postayla iki idealist öğretmenin Pendik'te satranç için çabaladığını ve bunu yukarıya taşımak için uğraştığını öğrendiklerini ve gelen e-postayı değerlendirdiklerini söyledi.

Arslanalp, öğretmenlerle hareket ederek, turnuvalarda başarı kazandıklarını, birincilikler, süper lig, süper lig şampiyonlukları gibi büyük başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Devamında da satrançla ilgili daha neler yapılabileceği, nasıl daha ileriye taşınabileceği hakkında çalıştıklarını dile getiren Arslanalp, "Satrançla ilgilenen arkadaşlarımız, çocuklarımız, büyükusta Ediz Gürel ve Işık Can ile yol haritası çizmek istiyoruz." dedi.

Bu başarı hikayesinde BAYEGAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan'ın babasının İstanbul satranç şampiyonu olmasının da yer aldığını aktaran Arslanalp, başlangıç seviyesinde Süper Lig'de olmadıklarını ve normal turnuvalara katıldıklarını, takım hocalarının da çabalarıyla 2. lige, ardından da Süper Lig'e yükseldiklerini vurguladı.

Bu başarıların kendilerini her seferinde daha da etkilediğini dile getiren Arslanalp, şöyle devam etti:

"Vakıf olarak daha ne yapılabilir konusunu düşündük ama sonuç itibarıyla Süper Lig şampiyonluğu da geldi. Ondan sonra Avrupa liglerinde yarışmaya başladık. Orada da geçen sene üçüncüyle eş puanda 6. olduk. Bu sene hem Türkiye şampiyonasında hem Avrupa şampiyonasında iddialıyız."

Arslanalp, büyükusta Ediz Gürel'in kulübün yeni transferi olduğunu anımsatarak, Gürel ve Işık Can'ın başarılarının ailelerin de büyük desteğiyle olacağını ifade etti.

Bu noktada sporcuların ailelerinin büyük fedakarlık gösterdiğini dile getiren Arslanalp, satrancın yaptıkları işle bağlantısına da değindi.

Arslanalp, "Aslında bizim işimizin karşılığı bu." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz traderız normalde. Traderlar da alırlar, satarlar ve bunlar dinamik kararlar. Anında almalısınız, satmalısınız, karar vermelisiniz. Zararı ve karı o anda düşünmeden ya da stratejik olarak düşünerek yapmanız gerekir. Normal şartlarda ticaretin ana kurallarından biri karar vermektir. En kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir. Bu işi satranç gibi belli hamleleri düşündükten sonra işinize yansıtın. Yıllarca bu mesleği al ve sat olarak düşündüğümüz zaman tamamen bir ekip oyunu bu. Finans ekibi, aradaki operasyoncular, gümrük, taşıma, uluslararası her şey bu takımın bir parçası. BAYEGAN'da çok ciddi, çok önemli kişiler var. Bireysel başarıları takım haline döndürdüğünüz zaman, büyük başarıyı hedefliyorsunuz."

"Satranç benim bütün hayatımı şekillendirdi"

Büyükusta Ediz Gürel de BAYEGAN'a geldiği için mutlu olduğunu, etkinliğin çok güzel geçtiğini, çok fazla kişinin toplandığını belirtti.

Genç satrançseverlere tavsiyelerde bulunan Gürel, "Ben biraz küçüklüğümü görüyorum çocuklara bakınca. Ben de öyle oynamak isterdim ya da fotoğraf çekinmek isterdim bir şekilde oyuncularla. Kendilerini geliştirmeleri için bu sporda çalışmak ve disiplin çok önemli. Ama en önemlisi herhalde her şeyi düzenli bir şekilde planlamak. Düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli çalışma. Ben bunları yaparak bu şekilde bu noktaya geldim." ifadelerini kullandı.

Gürel, BAYEGAN'ın satranca büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirerek, bunun düzenlenen festivalden de anlaşıldığını söyledi.

Büyükusta Gürel, 60 çocuğun bir arada toplandığı bir festivali hiç görmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Süper Lig konusunda bu sene BAYEGAN takımına katıldım ve birlikte şampiyon olmaya çalışacağız. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. İyi bir uyum var. Zaten her sene aslında BAYEGAN içimde vardı. Bu seneye kısmetmiş. Gayet mutluyum. Herkesle sohbet edebileceğim için de ekstra mutluyum diyebilirim. Umarım Süper Lig'de bizim açımızdan güzel geçer."

Büyükusta Işık Can da bu kadar küçük çocuğu, ilgili veliyi bir arada görmenin kendisini şaşırttığını, aynı zamanda da çok mutlu ettiğini söyledi.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Can, "Bütün çocuklar ve veliler çok ilgililerdi. Aralarında maç yapıyorlardı. Herkes öğrenebilmek için elinden geleni yapıyordu." dedi.

Can, genç satrançseverlerle arasında hiç bir fark olmadığına dikkati çekerek, kendisinin de bu tarz buluşmalara katıldığını ve ilgiyle takip ettiğini söyledi.

Her çocuğun satrançta iyi olabileceğini, kendisinden çok daha iyi olabileceklerinin altını çizen Can, "Çok daha kuvvetli olabilirler. Sadece tek yapmaları gereken satrancı çok sevmeleri. Çok ilgi duymaları ve çok satranç çalışmaları." ifadelerini kullandı.

Can, BAYEGAN ile satranç aracılığıyla tanıştıktan sonraki hayatına değinerek, teklif geldiğinde memnuniyetle kabul ettiğini, daha önce başka takımlarda da oynadığını ve Türkiye şampiyonu olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fakat ilk defa şampiyon olduktan sonra şirket beni kendi binasına davet etti. Beni insanlarla tanıştırdı. Çok güzel bağlantılarım ortaya çıktı. Gerçekten birden bir aile gibi olduk. Sadece satrançla kalmadı benim BAYEGAN ile bağım. Burada staj da yaptım, çalışmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. Küçükken çok aktif bir çocuktum. Satranç oynayarak sabrı, oturmayı, düşünmeyi, analiz etmeyi, strateji geliştirmeyi öğrendim. Ortaokulu ve liseyi burslu okudum. Üniversiteyi, asıl en önemli kattığı, Amerika'da burslu okumamı sağladı. BAYEGAN ile tanıştırdı beni. Satranç benim bütün hayatımı şekillendirdi diyebilirim."