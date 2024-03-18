Emeklilere Bayram İkramiyeleri 2-5 Nisan\'da Ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının %50'sini alana 1.500 TL yatacak. İş göremezlik geliri alana da ikramiye var. 31 Mart tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de ikramiye alabilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılan emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi. Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.
Emeklilik dilekçesini 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler ise Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar. Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.
Dul ve yetim aylığı alan nasıl yararlanacak?
Dünya Gazetesi'nin haberine göre; ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Örneğin, ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1.500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 2.000 lira ikramiye verilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.
Kimlere ödeme yapılacak?
SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacak.
Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacaklar.
İş göremezlik maaşı alana var mı?
İŞ kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yaralanacak
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1.350 lira ikramiye ödenecek.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere Bayram İkramiyeleri 2-5 Nisan'da Ödenecek - Son Dakika
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