BBVA CEO'su: Avrupa'nın Büyük Bankalara İhtiyacı Var

Ekonomi

İspanyol bankası BBVA'nın üst yöneticisi (CEO) Onur Genç, Avrupa'nın ekonomik büyümeyi desteklemek ve dünya ile rekabet için daha büyük ve sağlam bankalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Onur Genç, Londra'da düzenlenen Global Banking Forum'a katılarak bir konuşma yaptı.

Burada, küresel rekabet için Avrupa'nın "büyük bankalara ihtiyacı olduğunu" vurgulayan Genç, Avrupa ??bankalarının dünyanın diğer bölgelerindeki rakiplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Genç, Avrupa'nın ekonomik büyüklüğüne rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri banka piyasalarının sermaye açısından, ABD, Çin, Hindistan, Kanada, Japonya ve Avustralya'nın hakim olduğu dünyanın en iyi 25 bankası arasına girmediğini ifade etti.

Onur Genç, "Bu sıralamada bir AB bankasının olmamasından endişelenmeliyiz. Avrupa'nın büyümeye ihtiyacı var ve bunun için bankaların kolaylaştırabileceği yatırımlar şart. Avrupa'nın ekonomik büyümeyi desteklemek için daha büyük, daha sağlam ve verimli kuruluşlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Teknoloji devleri tarafından yönlendirilen rekabetin Avrupa bankaları üzerindeki baskıyı artırdığını kaydeden BBVA CEO'su, İspanya'nın dördüncü büyük bankası olan Sabadell bankasını satın almak için yürüttükleri çalışmaların "rekabetçi bir Avrupa bankacılığı inşa etme ihtiyacıyla uyumlu stratejik bir vizyonu güçlendirdiğini" söyledi.

BBVA'nın en büyük pazarlarından biri olan Meksika'ya da değinen Genç, "ABD tarafından gümrük vergileri getirilse bile Meksika, mal üretimindeki önemli maliyet avantajları sayesinde oldukça cazip bir pazar olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.