BBVA CEO'su: Avrupa'nın Büyük Bankalara İhtiyacı Var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BBVA CEO'su: Avrupa'nın Büyük Bankalara İhtiyacı Var

Onur Genç, Avrupa'nın ekonomik büyümesi için büyük ve sağlam bankaların gerekli olduğunu vurguladı.

03.12.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol bankası BBVA'nın üst yöneticisi (CEO) Onur Genç, Avrupa'nın ekonomik büyümeyi desteklemek ve dünya ile rekabet için daha büyük ve sağlam bankalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Onur Genç, Londra'da düzenlenen Global Banking Forum'a katılarak bir konuşma yaptı.

Burada, küresel rekabet için Avrupa'nın "büyük bankalara ihtiyacı olduğunu" vurgulayan Genç, Avrupa ??bankalarının dünyanın diğer bölgelerindeki rakiplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Genç, Avrupa'nın ekonomik büyüklüğüne rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri banka piyasalarının sermaye açısından, ABD, Çin, Hindistan, Kanada, Japonya ve Avustralya'nın hakim olduğu dünyanın en iyi 25 bankası arasına girmediğini ifade etti.

Onur Genç, "Bu sıralamada bir AB bankasının olmamasından endişelenmeliyiz. Avrupa'nın büyümeye ihtiyacı var ve bunun için bankaların kolaylaştırabileceği yatırımlar şart. Avrupa'nın ekonomik büyümeyi desteklemek için daha büyük, daha sağlam ve verimli kuruluşlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Teknoloji devleri tarafından yönlendirilen rekabetin Avrupa bankaları üzerindeki baskıyı artırdığını kaydeden BBVA CEO'su, İspanya'nın dördüncü büyük bankası olan Sabadell bankasını satın almak için yürüttükleri çalışmaların "rekabetçi bir Avrupa bankacılığı inşa etme ihtiyacıyla uyumlu stratejik bir vizyonu güçlendirdiğini" söyledi.

BBVA'nın en büyük pazarlarından biri olan Meksika'ya da değinen Genç, "ABD tarafından gümrük vergileri getirilse bile Meksika, mal üretimindeki önemli maliyet avantajları sayesinde oldukça cazip bir pazar olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Onur Genç, Ekonomi, Finans, Londra, Banka, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BBVA CEO'su: Avrupa'nın Büyük Bankalara İhtiyacı Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: BBVA CEO'su: Avrupa'nın Büyük Bankalara İhtiyacı Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.