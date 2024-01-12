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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kavcıoğlu, deprem, Gazze, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerinde tercihini yaparak, seçtiği fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulundu.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı
12.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:43
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kavcıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, " Deprem: Umut", " Gazze: Kanıt", "Çevre ve Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını seçen Kavcıoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde oyunu Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğrafından yana kullandı. Kavcıoğlu, "Toplu mezarda kadın, çocuk, herkes var. Tamamen bir soykırım. Soykırımı ifade eden bundan başka bir fotoğraf olamaz." dedi.

Kavcıoğlu, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un çektiği "İlk kıblede namaz" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafı seçen Kavcıoğlu, "Denizlerin fatihi olan Türkler Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonra Türkiye'nin 100. yılında tekrar denizlere hakim olmak, o gücü göstermek gerçekten kıvanç ve onur verici bir durum. Türkiye'nin yüzyılında tekrardan denizlere hakim olmak önemli." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafına oy veren Kavcıoğlu, takımın şampiyonluk kutlamasına atıf yaparak, "Galatasaray yine şampiyon. Yeniden şampiyon." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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