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Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu

19.11.2021 22:00

Doların zirve yapmasının ardından benzin, motorin ve LPG oto gaza büyük zamlar geldi. Gece yarısından sonra pompaya yansıyacak zamlar öncesi ise vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan kur artışı Türkiye'de fiyatlara yansımaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üçlü zam geldi.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacak üçlü zam öncesi vatandaşlar soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Akaryakıtı zamlı almak istemeyenler, istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 6,90'dan 7,35'e, İzmir'de 6,78'den 7,23'e, Ankara'da ise 6,93'ten 7,38'e çıkacak.

Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu

Akaryakıt, İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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