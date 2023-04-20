Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ederken gelen son bilgiye göre; 21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorinde ise 91 kuruşluk indirime gidilecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Son Dakika › Ekonomi › Benzin ve motorine dev indirim! Otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak - Son Dakika