Benzin ve motorine dev indirim! Otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak - Son Dakika
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Benzin ve motorine dev indirim! Otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak

20.04.2023 10:58

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanması beklenen indirimle birlikte otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası 21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

Araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ederken gelen son bilgiye göre; 21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorinde ise 91 kuruşluk indirime gidilecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: abudik, gubidik, yersen... Cevap Yaz 54 9 Yayından Kaldır
  • Bülent Soğukbulak: 1’20 kuruş böyle çifte bayram gerçekten baksana herkes tatil evine yol almış bodrum heryer fulll o eski bayramlar bir daha asla gelmez çünkü insanlığın bittiği birbdünyada yaşıyoruz herkes birbirinden kaçıyor anne baba kardeş hepsi yalan dolan olmuş varsın para pul dünya malına tapmış ahlaksız bir toplum olmuş maalesef Cevap Yaz 47 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine dev indirim! Otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak - Son Dakika


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