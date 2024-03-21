Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı

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Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla bir zam daha geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 11 kuruş arttı.

21.03.2024 00:18  Güncelleme: 00:40
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Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Bu gece itibarıyla yapılan zamla İstanbul'da benzin ve motorinin litresi ortalama 43 lira seviyesinin üstüne çıktı.

Benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 1 lira 30 kuruşluk fiyat artışı yaşandı. Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

Benzine ve motorine gece yarısı zam

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Bu geceki zamla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 43 lira 44 TL oldu, motorinin fiyatı ise 43 lira 2 kuruş oldu. Öte yandan Ankara'da ise benzin fiyatı 44 lira 20 kuruş, motorin fiyatı ise 43 lira 84 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul\'da 43 liranın üzerine çıktı

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı - Son Dakika
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