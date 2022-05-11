Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin - Son Dakika
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Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

11.05.2022 15:43
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

ABD medyası, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu. Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.Söz konusu pakette; çok sayıda mühimmatın satışı yer alıyor. Habere göre Türkiye ABD'den; AIM-9 Sidewinder füzeleri, AIM-120 Amraam füzeleri, bazı radar sistemleri ve diğer askeri ekipmanlardan talep etti.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

FÜZELER, RADAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR...

Gazete, Türkiye'nin, Kiev ve Moskova arasında müzakerelere ev sahipliği yapması ve bazı Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesini engellemesi ile ABD ile daha sık temas kurulduğunu ve ilişkilerde daha sağlam adımlar atıldığını kaydetti. WSJ'nin haberine göre, anlaşma, Türkiye'ye F-16'ları için füzeler, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor.

TÜRKİYE'YE 400 MİLYON DOLARDAN FAZLAYA MAL OLACAK

Konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir yetkili, AIM-9 Sidewinder füzelerinin, AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer ekipmanların satışının Türkiye'ye 400 milyon dolardan fazlaya mal olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti. Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.

KONGRE SATIŞA KARŞI ÇIKIYOR

ABD'li ve Türk yetkililer, Ankara'nın 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından ilişkilerin yeniden onarılması için F-16 anlaşmasının önemini savundu. Ancak, Kongre'nin her iki kanadı da Ankara'nın Rusya ile olan bağlarına ve Türkiye'deki insan hakları konusundaki endişelere itiraz ederek satışa karşı çıkıyor. Ancak Biden yönetiminin talebinin ardından Kongre'nin vereceği yanıt yine de merak konusu.

Sözcü'nün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, önerilen savunma transferlerini Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar kamuoyu önünde yorum yapmaz" dedi. Türkiye Savunma Bakanlığı, yorum talebine ise yanıt vermedi.

Yönetimin, geçen yıl Ankara'nın talebini takiben, bu yıl içinde Türkiye'nin mevcut uçaklarının modernizasyonu ile birlikte yeni bir F-16 filosunun satışıyla ilgili olarak Kongre'ye ayrı bir talep göndermesi bekleniyor. Türk ve Amerikalı yetkililer, F-16 satışının iki müttefik arasında yıllardır süren gerilimi yatıştırmaya yardımcı olabileceğini ve Türkiye'nin Rusya ve Çin'e yaklaşmasını engelleyebileceğini savundu.

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