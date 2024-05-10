Bilecik, Türkiye'nin en yüksek kira getirisi olan iller arasında 3. sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik, Türkiye'nin en yüksek kira getirisi olan iller arasında 3. sırada

Bilecik, Türkiye\'nin en yüksek kira getirisi olan iller arasında 3. sırada

Emlakçı Hakan Küçük, Bilecik'in üniversite ve memur şehri olmasının kira getirisini artırdığını belirtti. Bilecik, ortalama ev fiyatıyla ve kira getirisiyle en yüksek olan iller arasında yer alıyor.

10.05.2024 11:24
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Bilecik'in kira getirisi en yüksek olan iller arasında 3'üncü sırada yer almasını değerlendiren emlakçı Hakan Küçük, bu durumun Bilecik'in hem üniversite hem de memur şehri olmasından kaynaklandığını belirtti.

Konut kredilerinde faiz yükü yüzde 250'yi geçerken satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor. Buna rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor. En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken; ilk sıraya Ankara'nın yerleşmesi dikkat çekti. Ankara'yı, Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Manisa, Gaziantep, Ağrı, Siirt ve Yozgat takip etti. Yapılan bir araştırmaya göre; 229 bin nüfuslu Bilecik'te ortalama ev fiyat 2 milyon 201 bin 600 TL, amortisman süresi 14 yıl ve yıllık kira getirisi yüzde 7,20 olarak açıklandı.

Bu durumu değerlendiren Bilecikli emlakçı Hakan Küçük, bir araştırma sonucu Bilecik'te ortalama ev fiyat 2 milyon 201 bin 600 lira olduğunu ve kira getirisi en yüksek olan iller arasında yer aldığını duyduklarını söyledi. Küçük, "Bunun yüzde 80 nedenlerinden birisi burada üniversitelilerin, memurun olması. Bunun gibi etkenler bulunmaktadır. Ayrıca yatırımcılarımızın buradan özellikle ev alıp kiraya vermek ve bununla ilgili getirisini sağlamak amacıyla yaptıkları yatırımlardır. Kira getirisi aldıkları evi 10 yılda 15 yılda aldıkları evi telafi etmek amacıyla yapılan bir ticarettir. Bundan yaklaşık 3 yıl önce 1+1 verdiğimiz satış değeri 100-200 lirayken, şu anda değeri bin lira ile bin 200 TL arasında. Bu da etken olarak tabi kira getirisini, kiraların yükselmesine vesile olmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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