BİM, Şok ve Migros'a soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

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Rekabet Kurulu, Migros, BİM ve Şok'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin ünlü market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamada soruşturmanın kanun ihlali anlamına gelmediği ifade edilirken, hisse senetlerinde düşüşler yaşandı.

10.03.2025 10:58
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Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerine soruşturma açıldı. BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

HABER SONRASI HİSSELER DÜŞTÜ

Öte yandan BİM hakkında açılan iki yeni soruşturma sonrası hisseler negatif seyrediyor. Haberin servis edilmesinin ardından satıcılı seyir izleyen BİM hisseleri şu sıralar cuma gününe göre yüzde 4,33 düşüşle 530,50 TL'den işlem görürken şu anda yüzde 2,34'lük düşüşle 540 TL'den işlem görüyor.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

MİGROS HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, soruşturmanın bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detaylarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

ŞOK MARKET'E DE SORUŞTURMA AÇILDI

Şok'tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Şok Marketler'den (SOKM) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu, şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" denildi.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı şöyle denildi: "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

CARREFOUR'DAN DA KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Carrefour'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma
BİM, Şok ve Migros\'a soruşturma

Rekabet Kurulu, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Migros, Finans, Hukuk, Bim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM, Şok ve Migros'a soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tuna Han:
    bayram ikramiyeleri çıktı ne güzel İstanbul be 14 27 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 SENEDE M.K.ATATÜRKÜN YAPTIGI TÜM DEVLETİN OLAN FABRİKALAR SATILDI KAPANDI MEYDAN BU ÜÇ SÖMÜRGEN SERMAYE ZİNCİRİNE MARKETLERE BIRAKILDI BİR ÜLKEDE MİLLİ SANAYİ OLMADAN MİLLİ KALKINMA OLAMAZ O FABRİKALAR AÇILMADAN BU MİLLET KURTULAMAZ 19 16 Yanıtla
  • 6490203:
    bizenek ki bizenek 0 21 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    Bunların HİSSELERİNİ ALMAK VATANDASLARA MİLLETE İHANETTİR NET SÖYLÜYORUM 15 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    zam yaparlar halktan cıkar sorunu cozmus olurlar..hep aynı hıkaye 12 3 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Hükümet kurumları haraca bağlıyor.Kurumlarda zararını karşılamak için milleti haraca bağlıyor yani her hali karda iki taraf da milleti........ Yapıyorlar. ?? 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tek bi ürüne bakın yumurta tekel mali gibi hepsinde 95 .15li annasiyorlar bunlar 0 0 Yanıtla
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