Kuyumcular derneği başkanı uyardı: Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat edin! - Son Dakika
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Kuyumcular derneği başkanı uyardı: Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat edin!

27.08.2022 12:11

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, altın fiyatlarının pahalılaşması sonucu piyasalarda düşük ayarlı altın tuzağının arttığını ifade ederek vatandaşa uyarıda bulundu. Devran, iş yerine gelen 2 kadının kendisine 4 adet düşük ayarlı altın satarak, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, 22 ayar tam altınındaki bakır oranını arttırarak satış yapan kişilerin, Bingöl ve çevre illerde birçok kuyumcuyu dolandırdığını iddia etti. Geçtiğimiz haftalarda iş yerine gelen 2 kadından 4 adet tam altın satın aldığını ve daha sonra altının gramajının düşük olduğunu fark ettiğini belirten Devran, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığı iddiasında bulundu.

Kuyumcuları bile kandırıyorlar! Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

"KUYUMCULAR OLARAK FARKINA VARAMIYORUZ"

Devran, "Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorum. Eskiden beri düşük ayar altın piyasada vardı ama altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı piyasalarda daha çok altın olmaya başladı, düşük ayar altın olmaya başladı. 22 ayar altını 16 ayar, 17 ayar, 18 ayara düşürdüler. Bunun içinde bilezik, tam altın ve yarım altınlar var. En çok yaptıkları şey de ata lira dediğimiz Cumhuriyet altınını düşürdüler. Cumhuriyet altınının 22 ayarını getirip 17 ayara düşürdükleri için birebir aynısını yaptılar. Kuyumcular olarak da farkına varamıyoruz ancak sesinden böyle yere atıp sesinden tanıyoruz. Başka türlüsü mümkün değil tanımıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ve müşterilerimizden ricamız altın alırken, bildikleri ve tanıdıkları kuyumculardan alış veriş yapmalarıdır" dedi.

Kuyumcuları bile kandırıyorlar! Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEDİ"

5 bin 400 TL değerindeki tam altının ayarı düşürülerek tam altın fiyatına satıldığını belirten Devran, "Bunu geçen hafta yaşadık. Normalde 7 bin TL olan bir tam altın, 5 bin 400 TL düşürdüler ve tam altından bin 600 TL vurgun yapıyorlar. Büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. Bunu Antalya'dan Denizli'den başlıyorlar satmaya Bingöl'e kadar geldiler. Burada da bize sattılar. Kendim de 4 adet aldım. Kalabalık olduğu için, müşterilerim olduğu için güvenerek aldım. 2 bayan geldi ve güvenerek aldım. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Bunlar Türkiye'nin her vilayetine gidip bu altınları satıyorlar. Bu altınlarda bakır oranı daha çok oluyor. Saf altın bin üzerinden 916 milyem olmasına rağmen bunlar 700 milyeme kadar düşürmüşler. Kilo başında 300 gram bakır koyuyorlar. Bu da çok büyük bir meblağ yapıyor. 7 bin lira olan bir ata altını, 5 bin 400'e düşürüp bin 600 lira çok büyük bir meblağ. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kuyumcuları bile kandırıyorlar! Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular derneği başkanı uyardı: Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat edin! - Son Dakika

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