Birçok ülkeye ihraç ediliyor: Kivinin bahçede kilosu 10 TL - Son Dakika
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Birçok ülkeye ihraç ediliyor: Kivinin bahçede kilosu 10 TL

20.10.2022 09:53
Birçok ülkeye ihraç ediliyor: Kivinin bahçede kilosu 10 TL

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de kivinin fiyatı bahçede 10 TL'den başlarken, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de kivinin fiyatı bahçede 10 TL'den başlarken, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de her ay yeni ürünlerin hasadına geçiliyor. Son olarak, son yıllarda üretiminde ciddi bir artış gözlenen kivide hasat başladı. Yaklaşık dönümde 4 ton ürün alınan kivi bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelen işçiler ürünleri tek tek toplayarak iç ve dış piyasaya göndermek için hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl bahçede 8 TL'den alıcı bulan kivi yüksek enflasyona rağmen yüzde 20 artışla en az zamlanan meyvelerden oldu. Bahçede 10 TL'den alıcı bulan kiviyi, üreticiler fiyatı en uygun meyve olarak tüketiciye sunduklarını aktardı.

Bu yıl verim daha iyi

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarımla uğraştıklarını belirten Mustafa Serin, "Kivi bahçesinde hasat yapıyoruz. Yaklaşık dönümde 4 ton civarında kivi bekliyoruz. Bu ayın sonuna kadar hasat yapacağız. Bu yıl fiyatlarımızda geçen yıla nazaran çok bir artış olmadı. Geçen yıl 8 liradan giden mahsulümüz bu yıl 10 liradan gidiyor. Tüketici için bu yıl en uygun meyve diyebiliriz. Geçen yıla nazaran bu yıl verim daha iyi" diye konuştu.

Hasat yaptıklarını aktaran üretici tüccar İbrahim Okur ise" Hasat ettikten sonra ürünü ambalaj yapıyoruz. İsteğe göre, yurt içinde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya başta olmak üzere birçok yere sevkiyat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa, Balkanlara ve Azerbaycan'a ihraç ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birçok ülkeye ihraç ediliyor: Kivinin bahçede kilosu 10 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birçok ülkeye ihraç ediliyor: Kivinin bahçede kilosu 10 TL - Son Dakika
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