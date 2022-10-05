Gıda israfına dikkati çekmek amacıyla "Mutfak Etkinliği" düzenlendi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa ve Orta Asya'da Gıda Kaybı ve İsrafı Bölgesel Konferansı" kapsamında, gıda israfının önlenmesi mesajlarını içeren "Mutfak Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sadi Karimzoda, FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ve çok sayıda üst düzey yetkili, gıda israfına dikkati çekmek amacıyla sıfır atık prensibiyle yemek pişirdi.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, "İsraf çağımızın en büyük hastalığı. Üretim aşamalarının tamamında bulunan Bakanlık olarak, çiftçinin emeğinin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Toprak, su, hava, gübre sadece milli bir kaynak değil, aynı zamanda insanlığın ortak kaynaklarıdır. Pandemi bize gösterdi ki bunların yerine bir ikame yok. Özellikle Ukrayna- Rusya savaşı bize eğer insanlığı doyuramıyorsanız gidebileceğimiz bir yer olmadığını gösterdi. Biz Bakan ve Bakan Yardımcıları olarak ülkelerin birbirine olan iyi uygulamalarını tartışıyoruz ve bu önemli etkinliği dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda iyi bir yere geldik. Gıdamızı korumaya ve soframıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ile tarımı bir araya getirmeye çalışıyoruz"

Farkındalığı artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Gizligider, şunları kaydetti:

"Çağımız teknoloji çağı ancak aynı zamanda tarım çağı. Teknoloji ile tarımı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dijital tarım, hayvancılık, ormancılık çağını başlattık. 1 Ekim'den itibaren çiftçi kayıt sistemini e- devlet üzerinden yapmaya başladık. Hayvancılıkta e-nabız gibi bir uygulamamız geliyor. Amacımız, tarım ve hayvancılık ile uğraşan herkesin cep telefonu üzerinden bütün faaliyetlerini yürütebildiği bir sisteme geçmek. Bu uygulamalarımızı ilgili ülke temsilcileri ile paylaştık."

Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sadi Karimzoda da gıda güvenliğinin sağlanması ve israfın önlenmesinin günümüzün en güncel konularından biri olduğunu, bu konuda yapılan çalışmalardan, Türkiye tecrübesinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin iyi uygulamaları ve tecrübelerinden faydalanıyoruz"

Dünyada 850 milyon insanın açlık çektiğini, 3 milyar insanın da yetersiz beslendiğine dikkati çeken Karimzoda, Türkiye'nin iyi uygulamaları ve tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etti.

Karimzoda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sıkı bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Türk Büyükelçiliği ile iş birliğimizi sürdürüyoruz ve TİKA ofisi çalışmalarımızda bize destek oluyor. Bu projeler kapsamında arıcılığın geliştirilmesi için arı kovanları getirildi. Türkiye'de üretilen tarım makineleri ve ilaçlarını kullanıyoruz. Bunlar çok etkin ürünler. Çiftçimiz de bunları kullanarak daha verimli üretim yapıyor. Bizim nihai amacımız, gıda güvenliğini temin etmek. Biz bunu Türkiye Cumhuriyet Tarım ve Orman Bakanlığı ile başaracağız." şeklinde konuştu.

"Gıda güvenliği meselesinde daha güçlü bir şekilde çalışmalıyız"

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ise Türkiye'nin bölgede lider olduğunu, FAO projesini desteklediğini, Avrupa ve Orta Asya'da en iyi uygulamaları ihraç ettiğini söyledi.

Rakhmanin, gıda israfının çok acil bir mesele olduğunu vurgulayarak, "3-4 sene önce bolluktan bahsediyorduk. Şimdi Kovid-19 var, çeşitli çatışmalar mevcut ve büyük problemlerimiz var. Gıda güvenliği meselesinde daha güçlü bir şekilde çalışmalıyız. Gıda israfını azaltmak gıda güvenliğini sağlama stratejimizin bir parçası." dedi.