BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğinde - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğinde

01.08.2023 14:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 7.296,57 puana ulaştı. Endeks, önceki kapanışa göre 21,21 puan ve yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sigorta sektörü yüzde 6,61 ile en çok kazanırken, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 3,17 ile en çok geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.296,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,21 puan ve yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238 puan oldu. Toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,61 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor. Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altına gerçekleştiğini vurgulayarak, Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi. Bugün ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Sigorta, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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