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Borsa İstanbul'da gong katılım endeksleri için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong katılım endeksleri için çaldı

12.11.2021 12:05
Borsa İstanbul'da gong katılım endeksleri için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Borsa İstanbul olarak, büyümeyi hedeflediğimiz katılım finansı alanında, bugün 5 tane katılım endeksini hesaplamaya başlayarak, sermaye piyasalarımızı geliştirme adına, bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Borsa İstanbul olarak, büyümeyi hedeflediğimiz katılım finansı alanında, bugün 5 tane katılım endeksini hesaplamaya başlayarak, sermaye piyasalarımızı geliştirme adına, bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Sürdürülebilirlik ve katılım finansı alanlarında büyümeyi ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Borsa İstanbul'da gong, bugün itibarıyla 5 katılım endeksinin hesaplanmaya başlaması için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul olarak, var güçleriyle çalışarak, şirketleri ve yatırımcıları, sermaye piyasasının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırmak istediklerini belirtti.

Bunun da omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Ergun, "Bu amaçla, üç başlıkta özetlemek gerekirse, bir yandan halka arzları arttırarak şirketlerimize daha fazla kaynak aktarmaya çalışıyoruz, diğer yandan yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimimizi güçlendirmeye çalışıyoruz, ayrıca sunduğumuz finansal hizmet ve ürünleri artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ergun, Borsa İstanbul olarak, büyümeyi hedefledikleri katılım finans alanında, bugün 5 tane katılım endeksini hesaplamaya başlayarak, sermaye piyasalarını geliştirme adına, bir hedeflerini daha gerçekleştirmiş bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hesaplayacağımız bu yeni endekslerin üzerine yatırım fonlarının kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca, bu endeksleri dayanak alan vadeli işlem sözleşmeleri oluşturacağız. Böylece, isteyen yatırımcılar katılım finansı kriterlerini sağlayan şirketlere doğrudan, isteyen yatırımcılar ise bu şirketlerin üzerine kurulan finansal ürünlere yatırım yapabileceklerdir. Bu şekilde, borsamızdaki katılım finansı ürünlerinin çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz."

"Diğer şirketleri de katılım endeksine dahil olmaya davet ediyorum"

Ergun, katılım finansı kriterlerini sağlayan 165 şirketin isimlerini işaret ederek, diğer şirketleri de katılım endeksine dahil olmaya davet etti.

Talep eden şirketlere borsa olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile oluşturduğumuz Borsalar Forumu Genel Sekretaryasını yürütüyoruz. İslam ülkeleri ile birlikte ortak bir Şeria endeksi oluşturduk. Bu endekste, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi borsalarda işlem gören şirketler yer alıyor. Bu endeksin üzerine bir yatırım fonu kuruldu. Bu kurulan yatırım fonunun katılma paylarının ihracına başlandı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, bu fona yatırım yapmaya davet ediyoruz. Böylece uluslararası alanda da katılım finansını geliştirme yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Ayrıca Borsa İstanbul olarak, Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alıyoruz. Dünya Borsalar Federasyonu'nun, tüm alt çalışma komitelerinde arkadaşlarımız görev aldılar, burada diğer borsalar ile birlikte çalışıyoruz. Katılım finansının geliştirilmesi çalışmalarını, Dünya Borsalar Federasyonu nezdinde de uluslararası alanda ilerletmeye devam edeceğiz."

Bugün hesaplamaya başladıkları 5 katılım endeksinin arasında yer alan, BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksine dikkati çeken Ergun, "Böylece hem katılım finansı kriterlerini hem de sürdürebilirlik kriterlerini sağlayan şirketleri, her iki alanda aynı anda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza sunmuş oluyoruz. Yine yeşil kira sertifikaları da bu alandaki en güzel örneklerden biri olacaktır. Borsamızda işlem gören kira sertifikalarının, ihraç gelirine göre, daha önce yüzde 5 olan toplam içindeki payı da yüzde 25'lere yükselmiştir." diye konuştu.

Ergun, Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 Yıllık Programı'nda, faizsiz finansın güçlendirilmesine yönelik adımlar çerçevesinde, Borsa İstanbul olarak, İstanbul Finans Merkezi kapsamında, Türkiye'nin faizsiz finans merkezlerinden birisi olmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

"Bu endeksler Türk sermaye piyasası için dönüm noktasıdır"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz de, katılım endeksinin oluşum sürecinin uzun ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Bu konudaki çalışmalarımızı 2008 yılından bu yana sürdürmekteyiz. Katılım esasına duyarlı yatırımcıların tasarruflarını gönül rahatlığıyla değerlendirebilmesi ve katılım esaslı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmesi adına gerekli olan standartları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu alanda daha önce Birliğimiz ve Katılım Bankaları ortak inisiyatifi ile hayata geçirdiğimiz, Borsamızın ise hesaplama tarafında destek olduğu Katılım Endeksleri oluşturmuştuk. Bununla beraber Birliğimiz çatısı altında etkin standart ve yönetişim çerçevesini oluşturmak adına kurmuş olduğumuz Merkezi Danışma Kurulumuzun hazırlamış olduğu Pay Senedi Standardı ile birlikte bu endekslerin daha ileri bir boyuta taşınması gerektiğini düşündük. Bu minvalde Borsamız ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Katılım Endekslerinin 5 ayrı endeks olarak Borsamız bünyesine taşınması, sahiplenilmesi ve yayınlanmasını bugün hayata geçiriyoruz." dedi.

Akyüz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"İstanbul Finans Merkezi Projesinin en önemli bileşenlerinden birisinin katılım finans ekosisteminin geliştirilmesi olduğu bu dönemde, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimi ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunması ve bu alanda yatırım yapan yerli ve yabancı fon ve diğer yatırımcıların ülkemize çekilebilmesi adına bu çalışmanın son derece hayati öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Katılım Endekslerinin Borsamız bünyesine taşınması ile birlikte söz konusu yatırımcılar aktaracakları kaynaklar için gerekli olan yüksek repütasyona, şeffaflığa ve güvenilirliğe sahip bir referans sağlayabileceklerdir. Bu da daha fazla katılım esaslı yatırımın ülkemize gelmesine ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara daha kolay erişmesine vesile olacaktır."

Borsa İstanbul'daki gong törenine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya ve birçok bankanın Genel Müdürleri ile üst düzey yöneticileri katıldı.

5 yeni endeks hakkında

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla hesaplanmaya başlanan endeksler; BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksleri'nden oluşuyor.

Katılım endekslerinde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile iş birliği yapıldı. Çalışmalarda Danışma Kurulu tarafından oluşturulan "Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı" (Standart) esas alındı ve şirketlerin bu Standarda uygunluğu değerlendirildi.

Borsada işlem gören şirketlerden katılım finansı kapsamındaki standardı sağlayan şirketler BIST Katılım Tüm Endeksine alındı. BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamında yer alan şirketlerden en yüksek işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine sahip olanlardan BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 endeksleri hesaplanacak.

Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi hesaplanacak. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri'nin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşuyor. Söz konusu kriterleri sağlayan şirketler de BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi'nde yer alıyor.

Borsa İstanbul hesaplanmaya başlanacak endeksler ile katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesini, şirketlerin ve yatırımcıların katılım esaslarına yönelik farkındalıklarının artmasını ve şirketlerin katılım finans sektöründeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmelerini amaçlıyor.

Borsa İstanbul, Yatırım, Finans, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong katılım endeksleri için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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