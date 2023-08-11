Bu haftanın kazandıranı borsa oldu - Son Dakika
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Bu haftanın kazandıranı borsa oldu

Son Güncelleme: 11.08.2023 19:15

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,24 değer kazandı. Dolar/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,20 değer kaybetti. Avro/TL ise yüzde 0,18 değer kaybetti.

Bu hafta borsa yüzde 5'e yakın kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediğini kazancı sağlayamadı.

BIST 100 ENDEKSİ 7 BİN PUANIN ÜZERİNDE SEYRETTİ

BIST 100 endeksi, en düşük 7.359,49 ve en yüksek 7.766,12 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,24 artarak 7.714,38 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.740 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.666,48 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 kayıpla 11 bin 49 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.740 liraya indi.

DÖVİZ YATIRIMCISI İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazancıyla 27,0490 liraya çıkarken, euro yüzde 0,18 kayıpla 29,6530 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,15, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,18 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,59 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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