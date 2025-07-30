Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Ağustos 2025'te Borsa İstanbul'da temettü şöleni yaşanacak. Aralarında ASTOR, TURSG ve TBORG gibi dev şirketlerin de yer aldığı birçok halka açık firma, yatırımcısına temettü dağıtacağını açıkladı. Toplam dağıtım tutarı milyarları bulurken, yatırımcıların temettü takvimi netleşti.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü tarihleri ve hisse başı nakit kar payı tutarları belli oldu. Ağustos ayında yatırımcısına temettü dağıtacak bazı önemli şirketler ve öne çıkan detaylar şöyle:
11 Ağustos 2025
ENERY – 85 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,01 TL
12 Ağustos 2025
SUWEN – 59,5 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,11 TL
• TBORG – 2,18 milyar TL ile listenin zirvesinde, hisse başı: 6,79 TL
13 Ağustos 2025
LIDER – 20 milyon TL temettü verecek, hisse başı: 0,12 TL
14 Ağustos 2025
DURKN – 3,9 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,03 TL
15 Ağustos 2025
ISSEN – 32,4 milyon TL, hisse başı: 0,08 TL
EFORC – 42,5 milyon TL, hisse başı: 0,12 TL
18 Ağustos 2025
ASTOR – 1,28 milyar TL'lik dev temettü, hisse başı: 1,29 TL
21 Ağustos 2025
AYEN – 58,8 milyon TL, hisse başı: 0,21 TL
28 Ağustos 2025
• TURSG – 1,7 milyar TL ile öne çıkıyor, hisse başı: 0,17 TL
Temettü almak için kişilerin öncelikle temettü dağıtan bir şirketten hisse senedi sahibi olması gerekmektedir. Genellikle şirketlerin temettü ödeme günleri bellidir ve bu günden 1 gün evvel hisse almış olsa bile, satın alma ile elde edilen ortaklık temettü ödeme gününde ödeme alma hakkı yaratır. Yani yatırımcı temettü ödeme gününden önce aldığı hisseleri kaç gün önce almış olursa olsun ödeme günlerinde temettü alabilmektedir.
Temettü dağıtım gününden evvel hisse sahibi olan tüm yatırımcılar temettü alabilmektedir. Buradaki şart yatırımcının hisse sahibi olması ve dağıtım gününden evvel hisseye katılmış olmasıdır. Dağıtım günü gece 00.00 ile değil piyasaların açılışı ile başladığından yatırımcı gece yaptığı alımlarda da temettü alım hakkı kazanmaktadır.
Son Dakika › Ekonomi › Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu - Son Dakika
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