Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
30.07.2025 15:08
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Ağustos 2025'te Borsa İstanbul'da temettü heyecanı yaşanacak. Aralarında TBORG, ASTOR ve TURSG gibi devlerin de bulunduğu birçok şirket, yatırımcısına milyarlarca lira nakit temettü dağıtacak. Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte temettü takvimi ve detaylar…

Ağustos 2025'te Borsa İstanbul'da temettü şöleni yaşanacak. Aralarında ASTOR, TURSG ve TBORG gibi dev şirketlerin de yer aldığı birçok halka açık firma, yatırımcısına temettü dağıtacağını açıkladı. Toplam dağıtım tutarı milyarları bulurken, yatırımcıların temettü takvimi netleşti.

Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü tarihleri ve hisse başı nakit kar payı tutarları belli oldu. Ağustos ayında yatırımcısına temettü dağıtacak bazı önemli şirketler ve öne çıkan detaylar şöyle:

11 Ağustos 2025

ENERY – 85 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,01 TL

12 Ağustos 2025

SUWEN – 59,5 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,11 TL

• TBORG – 2,18 milyar TL ile listenin zirvesinde, hisse başı: 6,79 TL

13 Ağustos 2025

LIDER – 20 milyon TL temettü verecek, hisse başı: 0,12 TL

14 Ağustos 2025

DURKN – 3,9 milyon TL dağıtacak, hisse başı: 0,03 TL

15 Ağustos 2025

ISSEN – 32,4 milyon TL, hisse başı: 0,08 TL

EFORC – 42,5 milyon TL, hisse başı: 0,12 TL

18 Ağustos 2025

ASTOR – 1,28 milyar TL'lik dev temettü, hisse başı: 1,29 TL

21 Ağustos 2025

AYEN – 58,8 milyon TL, hisse başı: 0,21 TL

28 Ağustos 2025

• TURSG – 1,7 milyar TL ile öne çıkıyor, hisse başı: 0,17 TL

TEMETTÜ NASIL ALINIR?

Temettü almak için kişilerin öncelikle temettü dağıtan bir şirketten hisse senedi sahibi olması gerekmektedir. Genellikle şirketlerin temettü ödeme günleri bellidir ve bu günden 1 gün evvel hisse almış olsa bile, satın alma ile elde edilen ortaklık temettü ödeme gününde ödeme alma hakkı yaratır. Yani yatırımcı temettü ödeme gününden önce aldığı hisseleri kaç gün önce almış olursa olsun ödeme günlerinde temettü alabilmektedir.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALI?

Temettü dağıtım gününden evvel hisse sahibi olan tüm yatırımcılar temettü alabilmektedir. Buradaki şart yatırımcının hisse sahibi olması ve dağıtım gününden evvel hisseye katılmış olmasıdır. Dağıtım günü gece 00.00 ile değil piyasaların açılışı ile başladığından yatırımcı gece yaptığı alımlarda da temettü alım hakkı kazanmaktadır.

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Son Dakika Ekonomi Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu - Son Dakika

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