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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.12.2021 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)41.310,00-10,002,00
İş Bankası (C)7,663,6512,77
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,711,64-3,89
İş Girişim9,292,31-50,98
İş GMYO2,68-1,115,51
İş Y. Men. Değ.21,804,2131,35
İş Yat. Ort.3,171,93-5,74
İşbir Holding55,059,992,56
İşbir Sentetik Dokuma12,531,70

Işık Plastik5,53-0,72

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,00-14,04
İttifak Holding1,39-4,79-37,67
İz Hayvancılık Tarım21,120,0017,33
İzmir Demir Çelik2,74-1,08-17,21
İzmir Fırça7,420,2733,45
Jantsa Jant Sanayi72,90-1,0975,88
Kafein Yazılım22,52-2,175,53
Kalekim Kimyevi Maddeler18,760,16

Kaplamin29,661,58-12,25
Kardemir (A)9,130,2253,45
Kardemir (B)9,03-0,5571,35
Kardemir (D)9,881,8670,93
Karel Elektronik12,601,0487,38
Karsan Otomotiv4,36-1,8034,15
Karsu Tekstil9,171,787,25
Kartal Yenilenebilir Enerji15,780,13

Kartonsan65,60-0,08-30,71
Katmerciler Ekipman1,60-2,44-7,64
Kent Gıda196,103,05-44,85
Kerevitaş Gıda5,11-1,35-22,34
Kervan Gıda13,432,0531,21
Kervansaray Yat. Holding0,64-1,54-49,21
Kiler GMYO2,210,00-11,95
Kızılbük GYO27,16-9,95

Klimasan Klima11,390,9834,99
Koç Holding33,402,9063,31
Konfrut Gıda4,50-1,536,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,15-0,68209,96
Konya Çimento1.117,404,25-1,12
Konya Kağıt7,91-1,00

Koray GMYO7,081,4359,10
Kordsa Teknik Tekstil37,802,55143,09
Koza Altın138,500,2943,23
Koza Madencilik21,70-0,7340,09
Körfez GMYO6,70-0,7415,52
Kristal Kola1,72-1,71-43,70
Kron Telekomünikasyon41,28-1,8512,05
Kuştur Kuşadası Turizm238,80-7,1551,81
Kuyas Yatırım4,537,3596,96
Kütahya Porselen121,205,39140,24
Kütahya Şeker Fabrikası31,681,67

Lider Faktoring4,12-3,2920,82
Link Bilgisayar32,281,062,16
Logo Yazılım49,001,9157,35
Lokman Hekim Sağlık13,85-0,2996,96
Lüks Kadife59,15-2,95105,99
Makina Takım3,69-2,128,21
Manas Enerji Yönetimi16,96-2,02

Margün Enerji10,05-0,79

Marka Yatırım Holding4,06-3,10-36,86
Marmaris Altınyunus258,006,22132,22
Marshall268,501,32-12,46
Martı GMYO1,020,00-60,06
Martı Otel1,79-5,79-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım24,08-0,91

Mavi Giyim80,102,2355,20
Mazhar Zorlu Holding38,769,9923,13
Meditera Tıbbi Malzeme40,701,90

Mega Polietilen6,67-3,89-12,92
Menderes Tekstil2,513,29-18,77
Mercan Kimya11,204,67

Merit Turizm28,146,19171,64
Merko Gıda5,84-1,02-32,41
Metemtur Yatırım4,248,16-47,56
Metro Holding1,13-3,42-39,64
Metro Petrol ve Tesisleri2,47-1,20-14,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,53-21,91
Mia Teknoloji31,36-4,22

Migros Ticaret42,88-0,690,19
Milpa4,18-0,24-9,13
Mistral GMYO4,62-1,91-1,20
MLP Sağlık34,140,0071,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,38-9,8816,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,062,15-31,98
Mondi Tire Kutsan10,810,7542,24
Nasmed Egepol9,53-9,92

Naturel Enerji40,30-2,4213,50
Naturelgaz8,291,22

Net Holding5,863,7270,85
Netaş Telekom.21,02-1,13-25,14
Niğbaş Niğde Beton10,409,94-80,00
Nuh Çimento48,46-0,940,90
Nurol GMYO7,01-0,57-3,84
Odaş Elektrik1,64-1,80-43,90
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,29-2,30

Orge Enerji Elektrik7,11-1,9354,15
Orma Orman Mahsulleri32,96-3,63123,91
Osmanlı Menkul28,90-0,34-6,00
Ostim Endüstriyel Yat1,83-1,08-21,58
Otokar426,000,9740,00
Oyak Çimento8,471,93-3,53
Oyak Yat. Ort.7,871,2914,02
Oyak Yatırım Menkul39,64-0,85

Oylum Sınai Yatırımlar8,431,5778,98
Özak GMYO6,681,9830,98
Özbal Çelik Boru22,54-2,00244,12
Özderici GMYO1,79-2,72-19,37
Özerden Plastik8,44-1,52-6,22
Pamel Elektrik70,85-2,54232,32
Panora GMYO8,481,4444,44
Papilon Savunma15,03-2,21-33,90
Park Elek.Madencilik6,731,9725,33
Parsan36,921,6051,93
PC İletişim ve Medya Hizmetleri16,799,95

Pegasus100,203,7834,32
Peker GMYO1,14-9,52-51,27
Penguen Gıda4,55-3,19-9,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım370,002,78

Pera GMYO1,39-2,80-20,65
Pergamon Dış Ticaret27,560,7350,36
Petkim8,620,8273,09
Petrokent Turizm5.199,00-4,05473,59
Pınar Et ve Un21,66-0,18-1,02
Pınar Su3,87-2,03-4,78
Pınar Süt19,72-0,05-12,55
Plastikkart19,46-1,4736,62
Polisan Holding3,17-0,63-17,55
Politeknik Metal450,501,0111,04
Prizma Press Matbaacılık4,00-1,23-27,01
QNB Finans Fin. Kir.94,95-10,00-24,22
QNB Finansbank52,25-9,99-25,73
QUA Granite Hayal Yapı15,023,59

Rainbow Polikarbonat13,169,94

Ral Yatırım Holding13,919,96213,29
Ray Sigorta15,64-3,161,23
Reysaş GMYO4,065,7325,24
Reysaş Lojistik6,257,2020,80
Rhea Girişim2,123,41-43,01
Rodrigo Tekstil14,24-0,773,87
Royal Halı3,472,360,87
RTA Laboratuvarları22,14-0,98-26,88
Sabancı Holding14,441,5530,96
Safkar Ege Soğutmacılık8,210,98-24,54
Sanel Mühendislik5,22-1,1452,63
Sanifoam Sünger33,98-2,64149,85
Sanko Pazarlama11,192,3820,74
Saray Matbaacılık4,54-6,58-48,23
Sarkuysan20,141,26131,56
Sasa Polyester46,88-0,76212,86
Say Yenilenebilir Enerji29,54-1,53247,12
Sekuro Plastik22,709,9862,61
Selçuk Ecza Deposu12,003,18-10,66
Selçuk Gıda5,26-1,685,62
Selva Gıda Sanayi10,52-9,93

Senkron Güvenlik23,100,70-12,03
Serve Film Prodüksiyon13,80-0,72-13,75
Servet GMYO101,60-2,2129,59
Seyitler Kimya15,55-3,0515,50
Silverline Endüstri5,70-1,21-33,72
Sinpaş GMYO4,10-8,28-1,91
Smartiks Yazılım5,44-2,51-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii28,20-2,227,08
Söktaş2,99-0,66-8,02
Sönmez Filament40,02-2,39-24,75
Sönmez Pamuklu9,94-3,31-32,64
Sumaş Suni Tahta85,00-4,1266,63
Şeker Fin. Kir.5,40-2,17-15,63
Şekerbank1,220,00-19,21
Şişe Cam14,891,50107,97
Şok Marketler Ticaret15,24-0,3922,11
T. Halk Bankası5,231,95-5,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,70-1,30-26,92
T.S.K.B.1,641,23-6,10
T.Tuborg23,880,7634,68
Taç Tarım Ürünleri27,22-4,22158,50
Tat Gıda12,563,208,64
TAV Havalimanları38,508,5780,75
Tek-Art Turizm1,440,00-28,71
Tekfen Holding21,983,8834,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,61-1,55-12,12
Temapol Polimer Plastik17,520,4652,35
Tetamat Gıda Yatırımları249,80-1,6915,49
TGS Dış Ticaret17,004,3633,75
Tofaş Oto. Fab.91,40-0,11195,69
Torunlar GMYO4,702,6220,51
Trabzon Liman41,30-2,0928,58
Trabzonspor Sportif7,171,70193,85
Trend GMYO6,982,95-44,47
TSKB GMYO3,02-2,89-37,43
Tuğçelik18,88-1,15133,66
Tukaş8,46-0,24-12,69
Turcas Petrol4,333,10-10,72
Tureks Turizm Taşımacılık16,56-9,95

Turkcell20,600,1038,11
Tümosan Motor ve Traktör20,702,4847,12
Tüpraş163,700,2451,57
Türk Hava Yolları20,386,1557,86
Türk İlaç Serum12,62-1,64

Türk Prysmian Kablo67,609,47460,42
Türk Telekom10,771,0336,34
Türk Traktör228,500,2234,12
Türker Proje Gayrimenkul140,40-8,4724,36
Türkiye Sigorta5,900,51-4,50
Ufuk Yatırım20,38-5,4752,09
Ulaşlar Turizm Yat.3,64-0,27-14,15
Ulusal Faktoring2,43-2,02

Ulusoy Elektrik58,400,0013,73
Ulusoy Un Sanayi6,84-1,5834,42
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,86-2,11-20,51
Utopya Turizm15,30-10,00-60,57
Uzertaş Boya39,48-2,42-30,25
Ülker Bisküvi21,60-0,28-3,22
Ünlü Yatırım Holding6,277,92

Vakıf Fin. Kir.5,91-0,5173,42
Vakıf GMYO1,87-1,58-22,04
Vakıf Yat. Ort.6,16-1,60-16,30
Vakıflar Bankası4,072,26-13,59
Vakko Tekstil10,90-1,2773,94
Vanet Gıda6,49-1,82-16,04
VBT Yazılım23,120,70

Verusa Holding55,80-2,7923,78
Verusaturk Girisim25,32-1,8694,05
Vestel28,400,0771,25
Vestel Beyaz Eşya7,812,0975,96
Viking Kağıt7,06-1,12-21,56
Yapı ve Kredi Bank.3,631,6821,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,721,61-9,59
Yataş13,44-0,74-5,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,25-1,52-26,14
Yeni Gimat GMYO18,650,1660,89
Yeo Teknoloji62,252,22

Yeşil GMYO0,93-2,11-32,61
Yeşil Yapı1,08-1,82-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,06-0,48-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme13.651,00-3,29-12,49
Yonga Mobilya28,907,92-2,98
Yükselen Çelik6,50-3,7025,11
Yünsa13,981,900,64
Ziraat GMYO2,723,03

Zorlu Enerji1,83-1,08-27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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