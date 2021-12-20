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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.12.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,772,80-38,37
Acıpayam Selüloz18,852,7210,70
Adel Kalemcilik27,781,68-16,80
Adese Gayrimenkul0,762,70-68,61
Afyon Çimento3,72-0,27-27,20
AGESA Hayat Emeklilik20,60-7,1220,22
Ak Enerji1,76-1,12-20,36
Akbank7,460,8110,39
Akçansa21,163,4231,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,781,14-25,93
Akfen GMYO5,686,57214,25
Akın Tekstil41,78-0,9531,55
Akiş GMYO1,731,17-38,04
Akmerkez GMYO46,38-2,77-24,17
Aksa37,788,50173,48
Aksa Enerji10,135,52172,31
Aksigorta8,79-2,335,79
Aksu Enerji23,60-4,53212,70
Alarko Carrıer302,10-0,59-16,56
Alarko GMYO32,082,4326,65
Alarko Holding11,602,4736,13
Albaraka Türk1,870,00-3,61
Alcatel Lucent Teletaş25,020,40-15,64
Alkim Kağıt17,10-0,5232,11
Alkim Kimya19,67-0,5139,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,29-3,73-12,00
Altınyunus Çeşme64,357,0728,80
Anadolu Efes34,52-1,7161,60
Anadolu Grubu Holding40,50-0,1055,03
Anadolu Hayat Emek.12,12-1,0650,83
Anadolu Isuzu27,166,5950,89
Anadolu Sigorta6,31-3,52-12,61
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,829,68

Anel Elektrik2,22-1,33-17,28
Arçelik51,453,8180,79
ARD Bilişim Teknolojileri7,26-2,557,52
Arena Bilgisayar13,071,9519,88
Armada Bilgisayar61,00-1,6924,29
Arsan Tekstil5,52-1,4338,49
Arzum Ev Aletleri16,03-0,43-33,66
Aselsan25,001,5438,29
Ata GMYO3,58-1,65-35,03
Atakule GMYO2,70-1,1015,33
Atlantis Yatırım Holding8,273,3748,74
Atlas Yat. Ort.1,270,79-26,25
ATP Bilgisayar56,70-2,58

Avrasya GMYO2,20-3,08-16,01
Avrasya Petrol ve Tur.2,17-0,46-32,19
Avrupa Yatırım Holding6,060,171,00
Aydem Enerji6,34-0,78

Ayen Enerji6,01-0,6611,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,829,87128,91
Aygaz24,78-0,0874,67
Bagfaş19,490,98172,20
Bak Ambalaj18,851,34-4,68
Balatacılar Balatacılık8,50-3,953,16
Bantaş Ambalaj3,120,97-0,21
Banvit83,40-0,4260,38
Başkent Doğalgaz GMYO12,23-0,57

Baştaş Başkent Çimento10,55-3,92-39,26
Batı Çimento14,77-2,76213,59
Batısöke Çimento2,19-0,90-10,25
Bayrak Taban Sanayi6,74-0,74-36,48
Bera Holding10,370,29-48,87
Berkosan Yalıtım8,200,74-8,07
Beşiktaş Futbol Yat.4,530,2212,13
Beyaz Filo9,030,22-10,41
Bilici Yatırım14,74-0,20166,39
Bim Mağazalar76,25-1,2910,27
Biotrend Çevre ve Enerji5,85-0,68

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik8,53-0,93

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları13,20-0,90-11,85
BMS Çelik Hasır9,025,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,26-2,52

Borusan Mannesmann27,680,65-0,43
Borusan Yat. Paz.365,00-0,63-19,65
Bosch Fren Sistemleri1.133,50-0,57-7,82
Bossa40,202,76125,21
Brisa30,84-0,8459,27
Burçelik40,7010,0093,63
Burçelik Vana26,985,64-45,67
Bursa Çimento4,32-0,46-13,21
Carrefoursa40,540,30-43,54
Casa Emtia Petrol125,00-0,7917,92
Ceo Event Medya12,41-8,0193,00
Coca Cola İçecek104,30-2,3464,23
Cosmos Yat. Holding8,97-0,3311,29
Credıtwest Faktorıng3,18-2,15-45,83
Çan2 Termik11,33-0,18

Çelebi207,502,4713,68
Çelik Halat8,361,95-8,11
Çemaş Döküm1,20-0,83-29,52
Çemtaş18,762,5119,41
Çimbeton232,702,11-21,52
Çimentaş28,48-2,93-21,24
Çimsa35,06-0,1196,97
Çuhadaroğlu Metal9,98-1,3831,19
Dagi Giyim2,630,00-22,79
Dagi Yatırım Holding10,71-0,83-16,98
Dardanel3,061,66-42,54
Datagate Bilgisayar12,010,67-25,45
Demısaş Döküm8,95-0,6738,21
Denge Holding1,35-4,26-55,55
Deniz GMYO2,229,9020,52
Derimod7,44-1,85-23,61
Derlüks Yatırım Holding4,57-1,30-48,19
Desa Deri8,28-2,59-14,99
Despec Bilgisayar9,67-0,21-25,96
Deva Holding34,583,3543,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,21-1,3713,32
Diriteks Diriliş Tekstil3,65-2,67-2,14
Ditaş Doğan25,36-1,7194,99
DO-CO1.363,703,39116,46
Doğan Burda109,60-9,94388,41
Doğan Holding3,472,6615,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,10-2,78-9,83
Doğu Aras Enerji85,60-1,50

Doğusan4,50-3,2323,93
Doğuş GMYO9,480,7416,03
Doğuş Otomotiv47,201,9082,07
Döktaş Dökümcülük35,28-1,7315,22
Duran Doğan Basım17,60-1,1267,78
Dyo Boya9,49-0,42-15,62
Eczacıbaşı İlaç7,673,656,50
Eczacıbaşı Yatırım52,152,5693,73
E-Data Teknoloji16,54-2,53

Edip Gayrimenkul3,08-0,65-7,23
Ege Endüstri1.942,501,4316,68
Ege Gübre249,800,5274,13
Ege Profil32,580,93-13,46
Ege Seramik16,111,9666,73
Egeplast26,04-0,53-21,80
Ekiz Kimya6,80-2,86-4,63
Elite Naturel Organik Gıda25,742,06

Emek Elektrik2,65-1,85-7,19
Eminiş Ambalaj18,002,56-51,14
Emlak Konut GMYO2,45-2,0015,86
Enerjisa Enerji14,03-0,9221,68
Enka İnşaat18,070,84156,61
Erbosan124,10-2,28206,01
Ereğli Demir Çelik32,766,02149,38
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,070,33

Ersu Gıda5,484,7810,93
Escar Turizm Taşımacılık33,86-1,05

Escort Teknoloji5,670,53-13,70
Esenboğa Elektrik28,86-0,1451,69
Etiler Gıda5,600,9040,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,932,082,89
Euro Trend Yat. Ort.3,828,227,96
Euro Yat. Ort.3,32-1,19-25,25
Euro Yatırım Holding2,29-5,37-19,37
Europap Tezol Kağıt14,881,92

Fade Gıda7,120,2836,88
Fenerbahçe Futbol28,98-4,04-1,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,51-2,71-14,86
F-M İzmit Piston125,200,002,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,740,595,45
Ford Otosan277,803,04131,31
Formet Metal ve Cam1,150,00-53,12
Frigo Pak Gıda3,571,7137,83
Galata Wind Enerji5,802,11

Galatasaray Sportif3,50-1,69-13,58
Garanti Bankası11,700,6015,26
Garanti Faktoring15,79-5,1741,87
Garanti Yat. Ort.2,644,76-17,91
Gedik Y. Men. Değ.7,44-0,5325,55
Gediz Ambalaj17,792,3032,76
Gelecek Varlık Yönetimi11,910,08

Gen İlaç14,806,17

Gentaş3,641,96-19,35
Gersan Elektrik5,09-3,05-17,10
Gimat Mağazacılık2,10-0,94

Girişim Elektrik Sanayi17,66-0,39

Global Men. Değ.5,96-1,49-0,83
Global Yat. Holding2,14-3,17-39,09
Good-Year11,14-3,6339,80
Göltaş Çimento42,06-2,552,47
Gözde Girişim8,960,0012,28
GSD Denizcilik3,912,8960,56
GSD Holding3,688,2446,61
Gübre Fabrik.84,90-1,34-1,34
Güler Yat. Holding2,694,26-22,31
Halk GMYO2,50-0,40-17,98
Hatay Tekstil17,24-1,2026,43
Hedef Girişim2,641,154,56
Hedef Holding5,580,54

Hektaş14,231,93166,36
HUB Girişim9,381,74-48,46
Hürriyet Gzt.1,940,52-7,62
ICBC Turkey Bank5,77-1,37-11,23
İdeal Finansal Teknolojiler28,82-0,62114,12
İdealist GMYO1,921,05-19,09
İhlas Ev Aletleri0,99-1,00-46,86
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,76-1,30-69,15
İhlas Haber Ajansı8,042,42

İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,70-1,41-38,60
İndeks Bilgisayar8,362,5879,94
Info Yatırım5,890,6826,11
İntema89,15-4,14123,43
Inveo Yatırım Holding28,88-0,2899,56
İpek Doğal Enerji16,041,2022,63
İskenderun Demir Çelik25,445,12199,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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