Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,77
|2,80
|-38,37
|Acıpayam Selüloz
|18,85
|2,72
|10,70
|Adel Kalemcilik
|27,78
|1,68
|-16,80
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|2,70
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,72
|-0,27
|-27,20
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,60
|-7,12
|20,22
|Ak Enerji
|1,76
|-1,12
|-20,36
|Akbank
|7,46
|0,81
|10,39
|Akçansa
|21,16
|3,42
|31,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|1,14
|-25,93
|Akfen GMYO
|5,68
|6,57
|214,25
|Akın Tekstil
|41,78
|-0,95
|31,55
|Akiş GMYO
|1,73
|1,17
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|46,38
|-2,77
|-24,17
|Aksa
|37,78
|8,50
|173,48
|Aksa Enerji
|10,13
|5,52
|172,31
|Aksigorta
|8,79
|-2,33
|5,79
|Aksu Enerji
|23,60
|-4,53
|212,70
|Alarko Carrıer
|302,10
|-0,59
|-16,56
|Alarko GMYO
|32,08
|2,43
|26,65
|Alarko Holding
|11,60
|2,47
|36,13
|Albaraka Türk
|1,87
|0,00
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,02
|0,40
|-15,64
|Alkim Kağıt
|17,10
|-0,52
|32,11
|Alkim Kimya
|19,67
|-0,51
|39,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|-3,73
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|64,35
|7,07
|28,80
|Anadolu Efes
|34,52
|-1,71
|61,60
|Anadolu Grubu Holding
|40,50
|-0,10
|55,03
|Anadolu Hayat Emek.
|12,12
|-1,06
|50,83
|Anadolu Isuzu
|27,16
|6,59
|50,89
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-3,52
|-12,61
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,82
|9,68
|Anel Elektrik
|2,22
|-1,33
|-17,28
|Arçelik
|51,45
|3,81
|80,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,26
|-2,55
|7,52
|Arena Bilgisayar
|13,07
|1,95
|19,88
|Armada Bilgisayar
|61,00
|-1,69
|24,29
|Arsan Tekstil
|5,52
|-1,43
|38,49
|Arzum Ev Aletleri
|16,03
|-0,43
|-33,66
|Aselsan
|25,00
|1,54
|38,29
|Ata GMYO
|3,58
|-1,65
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,70
|-1,10
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|8,27
|3,37
|48,74
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-26,25
|ATP Bilgisayar
|56,70
|-2,58
|Avrasya GMYO
|2,20
|-3,08
|-16,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|-0,46
|-32,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,06
|0,17
|1,00
|Aydem Enerji
|6,34
|-0,78
|Ayen Enerji
|6,01
|-0,66
|11,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,82
|9,87
|128,91
|Aygaz
|24,78
|-0,08
|74,67
|Bagfaş
|19,49
|0,98
|172,20
|Bak Ambalaj
|18,85
|1,34
|-4,68
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-3,95
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|0,97
|-0,21
|Banvit
|83,40
|-0,42
|60,38
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,23
|-0,57
|Baştaş Başkent Çimento
|10,55
|-3,92
|-39,26
|Batı Çimento
|14,77
|-2,76
|213,59
|Batısöke Çimento
|2,19
|-0,90
|-10,25
|Bayrak Taban Sanayi
|6,74
|-0,74
|-36,48
|Bera Holding
|10,37
|0,29
|-48,87
|Berkosan Yalıtım
|8,20
|0,74
|-8,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,53
|0,22
|12,13
|Beyaz Filo
|9,03
|0,22
|-10,41
|Bilici Yatırım
|14,74
|-0,20
|166,39
|Bim Mağazalar
|76,25
|-1,29
|10,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,85
|-0,68
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|8,53
|-0,93
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,50
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|13,20
|-0,90
|-11,85
|BMS Çelik Hasır
|9,02
|5,50
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,26
|-2,52
|Borusan Mannesmann
|27,68
|0,65
|-0,43
|Borusan Yat. Paz.
|365,00
|-0,63
|-19,65
|Bosch Fren Sistemleri
|1.133,50
|-0,57
|-7,82
|Bossa
|40,20
|2,76
|125,21
|Brisa
|30,84
|-0,84
|59,27
|Burçelik
|40,70
|10,00
|93,63
|Burçelik Vana
|26,98
|5,64
|-45,67
|Bursa Çimento
|4,32
|-0,46
|-13,21
|Carrefoursa
|40,54
|0,30
|-43,54
|Casa Emtia Petrol
|125,00
|-0,79
|17,92
|Ceo Event Medya
|12,41
|-8,01
|93,00
|Coca Cola İçecek
|104,30
|-2,34
|64,23
|Cosmos Yat. Holding
|8,97
|-0,33
|11,29
|Credıtwest Faktorıng
|3,18
|-2,15
|-45,83
|Çan2 Termik
|11,33
|-0,18
|Çelebi
|207,50
|2,47
|13,68
|Çelik Halat
|8,36
|1,95
|-8,11
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|-29,52
|Çemtaş
|18,76
|2,51
|19,41
|Çimbeton
|232,70
|2,11
|-21,52
|Çimentaş
|28,48
|-2,93
|-21,24
|Çimsa
|35,06
|-0,11
|96,97
|Çuhadaroğlu Metal
|9,98
|-1,38
|31,19
|Dagi Giyim
|2,63
|0,00
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,71
|-0,83
|-16,98
|Dardanel
|3,06
|1,66
|-42,54
|Datagate Bilgisayar
|12,01
|0,67
|-25,45
|Demısaş Döküm
|8,95
|-0,67
|38,21
|Denge Holding
|1,35
|-4,26
|-55,55
|Deniz GMYO
|2,22
|9,90
|20,52
|Derimod
|7,44
|-1,85
|-23,61
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|-1,30
|-48,19
|Desa Deri
|8,28
|-2,59
|-14,99
|Despec Bilgisayar
|9,67
|-0,21
|-25,96
|Deva Holding
|34,58
|3,35
|43,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,21
|-1,37
|13,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,65
|-2,67
|-2,14
|Ditaş Doğan
|25,36
|-1,71
|94,99
|DO-CO
|1.363,70
|3,39
|116,46
|Doğan Burda
|109,60
|-9,94
|388,41
|Doğan Holding
|3,47
|2,66
|15,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-2,78
|-9,83
|Doğu Aras Enerji
|85,60
|-1,50
|Doğusan
|4,50
|-3,23
|23,93
|Doğuş GMYO
|9,48
|0,74
|16,03
|Doğuş Otomotiv
|47,20
|1,90
|82,07
|Döktaş Dökümcülük
|35,28
|-1,73
|15,22
|Duran Doğan Basım
|17,60
|-1,12
|67,78
|Dyo Boya
|9,49
|-0,42
|-15,62
|Eczacıbaşı İlaç
|7,67
|3,65
|6,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,15
|2,56
|93,73
|E-Data Teknoloji
|16,54
|-2,53
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|-0,65
|-7,23
|Ege Endüstri
|1.942,50
|1,43
|16,68
|Ege Gübre
|249,80
|0,52
|74,13
|Ege Profil
|32,58
|0,93
|-13,46
|Ege Seramik
|16,11
|1,96
|66,73
|Egeplast
|26,04
|-0,53
|-21,80
|Ekiz Kimya
|6,80
|-2,86
|-4,63
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,74
|2,06
|Emek Elektrik
|2,65
|-1,85
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|2,56
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-2,00
|15,86
|Enerjisa Enerji
|14,03
|-0,92
|21,68
|Enka İnşaat
|18,07
|0,84
|156,61
|Erbosan
|124,10
|-2,28
|206,01
|Ereğli Demir Çelik
|32,76
|6,02
|149,38
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|0,33
|Ersu Gıda
|5,48
|4,78
|10,93
|Escar Turizm Taşımacılık
|33,86
|-1,05
|Escort Teknoloji
|5,67
|0,53
|-13,70
|Esenboğa Elektrik
|28,86
|-0,14
|51,69
|Etiler Gıda
|5,60
|0,90
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|2,08
|2,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|8,22
|7,96
|Euro Yat. Ort.
|3,32
|-1,19
|-25,25
|Euro Yatırım Holding
|2,29
|-5,37
|-19,37
|Europap Tezol Kağıt
|14,88
|1,92
|Fade Gıda
|7,12
|0,28
|36,88
|Fenerbahçe Futbol
|28,98
|-4,04
|-1,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,51
|-2,71
|-14,86
|F-M İzmit Piston
|125,20
|0,00
|2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,74
|0,59
|5,45
|Ford Otosan
|277,80
|3,04
|131,31
|Formet Metal ve Cam
|1,15
|0,00
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|3,57
|1,71
|37,83
|Galata Wind Enerji
|5,80
|2,11
|Galatasaray Sportif
|3,50
|-1,69
|-13,58
|Garanti Bankası
|11,70
|0,60
|15,26
|Garanti Faktoring
|15,79
|-5,17
|41,87
|Garanti Yat. Ort.
|2,64
|4,76
|-17,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,44
|-0,53
|25,55
|Gediz Ambalaj
|17,79
|2,30
|32,76
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,91
|0,08
|Gen İlaç
|14,80
|6,17
|Gentaş
|3,64
|1,96
|-19,35
|Gersan Elektrik
|5,09
|-3,05
|-17,10
|Gimat Mağazacılık
|2,10
|-0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,66
|-0,39
|Global Men. Değ.
|5,96
|-1,49
|-0,83
|Global Yat. Holding
|2,14
|-3,17
|-39,09
|Good-Year
|11,14
|-3,63
|39,80
|Göltaş Çimento
|42,06
|-2,55
|2,47
|Gözde Girişim
|8,96
|0,00
|12,28
|GSD Denizcilik
|3,91
|2,89
|60,56
|GSD Holding
|3,68
|8,24
|46,61
|Gübre Fabrik.
|84,90
|-1,34
|-1,34
|Güler Yat. Holding
|2,69
|4,26
|-22,31
|Halk GMYO
|2,50
|-0,40
|-17,98
|Hatay Tekstil
|17,24
|-1,20
|26,43
|Hedef Girişim
|2,64
|1,15
|4,56
|Hedef Holding
|5,58
|0,54
|Hektaş
|14,23
|1,93
|166,36
|HUB Girişim
|9,38
|1,74
|-48,46
|Hürriyet Gzt.
|1,94
|0,52
|-7,62
|ICBC Turkey Bank
|5,77
|-1,37
|-11,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|28,82
|-0,62
|114,12
|İdealist GMYO
|1,92
|1,05
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|-1,00
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|-1,30
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|8,04
|2,42
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-1,41
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|8,36
|2,58
|79,94
|Info Yatırım
|5,89
|0,68
|26,11
|İntema
|89,15
|-4,14
|123,43
|Inveo Yatırım Holding
|28,88
|-0,28
|99,56
|İpek Doğal Enerji
|16,04
|1,20
|22,63
|İskenderun Demir Çelik
|25,44
|5,12
|199,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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