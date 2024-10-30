Borsada halka arzlarda büyük düşüş! İşte yatırımcının kolladığı fırsat - Son Dakika
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Ekonomi

Borsada halka arzlarda büyük düşüş! İşte yatırımcının kolladığı fırsat

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Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi resmi tatilin ardından 8945 puandan işleme başlarken; 8650 destek ve 9200 direnç olarak izleniyor. Veri takviminin yoğun olacağı ekim ayında S&P'nin not kararı, banka bilançoları ve enflasyon verileri yakından izlenecek. 2024'ün ilk aylarında borsada yoğun olarak gözlenen halka arz sayısının büyük düşüş yaşadığı gözleniyor. Yatırımcı "doğru zaman" arayışında.

30.10.2024 11:00
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Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi 1,5 günlük kısa tatil öncesinde %0,42 artışla 8945 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftanın ikinci yarısı başlarken, gözler cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den gelecek not kararı ve 4 ekimde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Piyasada not artışı beklenirken, görünümün ise 'pozitif'ten 'durağan'a çekileceği öngörülüyor.

BİST İSTANBUL'DA ÖNEMLİ SEVİYELER

Endekste 9000 seviyesi psikolojik ve 9200 teknik anlamda önemli bir direnç olarak takip ediliyor. Aşağıda ise 8650 desteğinin korunması önemseniyor. Bu hafta açıklanacak Garanti ve Yapı Kredi Bankası bilançoları, sektörün genel durumunu göstermesi açısında takip ediliyor. Cumartesi günü açıklanacak İTO enflasyon rakamları da faiz indirimi beklentileri ve borsanın yönü açısından belirleyici olacak.

YAZ AYLARI HALKA ARZDA İYİ DÜZEYDEYDİ

Bu arada halka arzlar cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son üç aylık döneme bakıldığında; ağustos ayında Bahadır Kimya, Kıraç Galvaniz, Gündoğdu Gıda, AHES GYO, Özata Denizcilik ve Cem Zeytin şirketlerinin halka arzı için talep toplandı. Cem Zeytin için 29 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci 2 Eylül'de sona erdi. Böylece söz konusu ayda 6 şirket için borsada talep toplanmış oldu.

SONBAHAR HALKA ARZLARA YARAMADI

Piyasanın zayıf performans gösterdiği ve ağırlıklı olarak düşüş trendinde hareket ettiği eylül ve ekim aylarında ise halka arzlarda bambaşka bir tablo yaşandı. Eylülde sadece Durukan Şekerleme ve ekimde de BİN Ulaşım Akıllı Şehir Teknolojileri şirketlerinin halka arzı gerçekleşti.

İŞTE HALKA ARZLARIN AZALMASININ NEDENİ

    Ağustos ayında 6 halka arza karşılık eylül ve ekim ayında toplamda 2 halka arzın gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, bu durum nispeten borsada satış baskısının devam etmesinden ve işlem hacminin oldukça düşük kalmasında da gerçekleşebileceğini belirtiyor. Ayrıca halka arzda zamanlamanın önemine dikkat çekerek iyi piyasa şartlarında daha başarılı halka arzlar gerçekleşmesi sebebiyle şirketlerin doğru zamanı beklediğini belirtiyor.

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    Son Dakika Ekonomi Borsada halka arzlarda büyük düşüş! İşte yatırımcının kolladığı fırsat - Son Dakika

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