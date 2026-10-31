Doğal gaz kullanıcılarına iyi haber: BOTAŞ kasım ve aralık tüketim sınırlarını yükseltti

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi. Sektör kaynakları, bu düzenlemenin zorunlu olarak gündeme geldiğini ileri sürerek, "Limitler artırılmasaydı abonelerin en az yüzde 40'ı ikinci kademeden yüksek fatura şoku yaşayacaktı" dedi.

BOTAŞ, doğal gaz sektöründe beklenen adımı attı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları kasım ve aralık için yeniden belirlendi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İÇİN YENİ SINIRLAR

Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu. Aralık ayında söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

LİMİTLERDE BİR AYLIK KAYMA DÜZELTİLDİ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, bu düzenlemenin zorunlu olarak gündeme geldiğini söyledi. Kaynaklar, önceki listede bir aylık bir kaymanın söz konusu olduğunu belirterek, "Tahakkuk tüketimleri üzerinden bir hesaplama göze çarpıyordu. Örneğin, ekim ayı tahakkuk tüketimi üzerinden kasım ayı limitleri belirlenmişti. Şimdi, ilgili ayın ortalama doğal gaz tüketimleri üzerinden kasım ve aralık ayları için yeni tüketim sınırları belirlendi ve limitler artırıldı" dedi.

Kaynaklar, bu düzenlemenin milyonlarca aboneye olumlu yansıyacağına işaret ederek, "Limitler artırılmasaydı abonelerin en az yüzde 40'ı ikinci kademeden yüksek fatura şoku yaşayacaktı" diye konuştu.

21,8 MİLYON KONUT ABONESİ

Türkiye, konutlarda tüketilen doğal gazda nisan ayında kademe uygulamasına geçti. BOTAŞ, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirliyor. Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10,62 TL, Kademe-2 fiyatı 18 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17,79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar 26,73 TL ödeme yapıyor. Kademe-2'de bazı illerde gazın metreküpü 30 TL'yi aşabiliyor. Türkiye'de 21,8 milyon doğal gaz konut abonesi bulunuyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara, https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/188939-aylik-tuketim-limitleri1.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir.