Bozcaada'da Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bozcaada'da Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

15.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Kurban Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Bozcaada'nın kalabalık olacağını belirten Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, "Okullar ve sınavlar bitti. Trafik ve altyapı açısından biz adada önlemlerimizi aldık. Belediye ekiplerimiz bayrama hazır. Bende sahada olacağım. Şuanda sorunsuz bir şekilde tatil ilerliyor. İnşallah sürpriz bir şey yaşanmaz ise bayramımız güzel bir şekilde geçiririz. Adaya tatile gelecek olan tatilciler, rezervasyona dikkat etsinler. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut, "Kurban Bayramı tatilinde Bozcaada yine en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Doluyuz. Gelecek olan misafirlere şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bozcaada'ya gelecek olan tatilcilere tek bir tavsiyem var. Adaya gelirken rezervasyonsuz gelmeyin. Rezervasyon yaptırırsanız çok rahat edersiniz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ege Denizi, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Tatil, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozcaada'da Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bozcaada'da Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement