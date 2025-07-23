Brent Petrol Fiyatı 67,86 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 67,86 Dolar

23.07.2025 10:19
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Brent petrol varil fiyatı 67,86 dolara geriledi, ticaret belirsizlikleri fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,04 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 67,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, ABD'nin, önemli ticari ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos öncesi belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" olarak nitelendirdi.

Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, bu anlaşmanın yüz binlerce istihdam yaratacağını ifade etti.

Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti. Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda ise Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğe yol açsa da başta Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen görüşmelere ilişkin belirsiz fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmeleri için gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 577 bin varil azaldığını açıkladı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,27 doların direnç, 66,35 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 67,86 Dolar - Son Dakika

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